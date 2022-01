"Nie wieder Krieg": Wie politisch ist das neue Tocotronic-Album?

Das Countdown-Video, das Tocotronic im Vorfeld von Album Nummer 13 vertwittert haben, ist nur 15 Sekunden lang und sagt doch so viel aus über jene Band, die nächstes Jahr ihr 30-jähriges feiert. Wir sehen ein blondes Mädchen, das fröhlich an einem Freizeitpark vorbeitanzt, vorbei an riesigen Dinosaurierfiguren. Dann beginnt das Mädchen zu randalieren, schmeißt eine Mülltonne nach der nächsten um. Nicht die Dinosaurier sind also der Unruheherd in diesem Setting, sondern ein kleines Mädchen. Verstören und Dinge verdrehen – das ist Credo der Indierock-Dinosaurier (ja, dieser Begriff sei an dieser Stelle erlaubt). Der Songtitel passt auch dazu: "Ich hasse es hier".

Immer noch dagegen, aber ohne Hass

Wunderbar, denkt sich der Tocotronic-Ur-Fan reflexhaft: die ganze Dagegensein-Punkrock-Haftigkeit, gesungen und geraunt von Dirk von Lowtzow! Aber er bricht nicht mehr in Wutgeschrei aus. Er hasst hier auch nicht das System, sondern die Tatsache, dass er von seiner Liebe verlassen wurde. Also ganz andere Baustelle.

Gerade in Zeiten, wo Jeder gegen Jeden zum Gesellschaftsmodell geworden ist, findet von Lowtzow, sei dieses Insistieren auf Wut und Hass irgendwie peinlich. Für Wut und Verzweiflung finden Tocotronic inzwischen subtilere, leisere, poppigere Kanäle. Suchen mehr Melodie und finden nach wie vor tolle Slogans.

Parolenpop deluxe again

Sie sind und bleiben – sorry, noch ein Dinosaurier-Bild – der T-Rex unter den Parolenpoppern. "Nie wieder Krieg" – ok, da haben Tocotronic wahrlich kein Copyright drauf. Aber diese wuchtigen Worte brachten das Gefühl fürs Album am besten auf den Punkt, erzählt Schlagzeuger Arne Zank. Der Slogan eigne sich dazu, das Politische mit dem Persönlichen zu verweben. Außerdem hätten die vier einfach Spaß an großen Begriffen – "dicken Hunden", wie Zank sagt.

Noch so ein dicker Hund ist der Song "Jugend ohne Gott gegen Faschismus". Ein Anbellen gegen Rechts und gleichzeitig ein wohlwollendes Zurkenntnisnehmen einer heranwachsenden, antifaschistischen Generation.

Sanfte Sounds, auch zu zweit

Wir haben es übrigens nicht mit der "Pandemie-Platte" von Tocotronic zu tun. Die Songs sind bereits vor Corona entstanden, lediglich der Titel "Hoffnung" wurde vorab 2021 veröffentlicht – weil es so sonderbar wunderbar Corona-konform war, dieses kleine Stück gegen die Vereinzelung; dieser sanfte, Geigen-gebettete gesang von Frontmann Dirk von Lotzow.

Und dann gibt es auf dem neuen Tocotronic-Album erstmals den ``Duett´´ von Lowtzow – zusammen mit der Österreicherin Anja Plaschg alias Soap & Skin. "Ich tauche auf" – Ein Lied wie ein Zwischenzustand, sagt von Lowtzow, zwischen dem Abgrund des Schlafens und der Klarheit des Tages.

Nicht das beste Tocotronic-Album, aber...

Zwischenzustände, Kipppunkte, Zerrissenheit, Angst, Liebe: viele Themen! Vielleicht zu viele Themen. Aber auch Zwischenzustände zwischen sanft und seicht, zwischen Krachmacher und Liedermacher. Es hätten – sorry, letzter Tiervergleich in diesem Artikel – ruhig mehr ``dicke Hunde´´ sein dürfen auf dem neuen Tocotronic-Album, das vor allem mit seinen drei Bonus-Tracks am Ende gefällt. Wenn Dirk von Lowtzow nur mit Gitarre den Streuner gibt und im Song "Sirius", den sogenannten Hundsstern anheult.

Nie wieder Krieg ist nicht das beste Tocotronic-Album. Aber man reiche mir Nadel und Faden und ich sticke meine neue Lieblingsparole der Tocos ins Kopfkissen ein: Ich gehe unter ferner Liefen in die Geschichte ein.