Nida-Rümelin kritisiert Boykott von russischen Künstlern

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stehen russische Künstler unter Druck. Sie wurden aufgefordert, sich öffentlich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu positionieren. Einige Künstler verloren ihr Engagement, andere legten selbst ihre Ämter nieder. Der Philosoph und Autor Julian Nida-Rümelin kritisiert im Interview mit BR24 den Kultur-Boykott.

BR24: In Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern werden russische Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen ausgeladen und von Wettbewerben ausgeschlossen. Wie weit soll oder darf der Kultur-Boykott Ihrer Meinung nach gehen?

Julian Nida-Rümelin: Ich halte davon gar nichts. Es steht auch im Widerspruch zur politischen Botschaft, die uns und vielen anderen wichtig war, nämlich, dass wir den Angriffskrieg Putins verurteilen und die Ukraine unterstützen dabei, dass es diesen Angriffskrieg zurückweisen kann. Aber: Wir sollten nicht das russische Volk in die Verantwortung ziehen, auch nicht Künstlerinnen und Künstler, am Allerwenigsten die große historische Tradition russischer Schriftsteller und Komponisten.

Sollte man Ihrer Ansicht nach unterscheiden zwischen bekannten und nicht so bekannten Persönlichkeiten oder zwischen bisher unpolitischen und Putin-nahen Künstlern wie dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Valery Gergiev.

Wir sollten keine Gesinnungsprüfung für Künstlerinnen und Künstler einführen. Das hat in den USA in der McCarthy-Ära (Red.: benannt nach dem Senator Joseph McCarthy in den 1950er Jahren) zu katastrophalen, kulturellen Folgen geführt. Eine ganze Generation von kritischen Intellektuellen wurde unter Generalverdacht gestellt, Sympathie für die damalige kommunistische Sowjetunion zu haben, was teilweise den Tatsachen entsprach. Wir sollten damit erst gar nicht anfangen. Wir laden Künstlerinnen und Künstler wegen ihrer besonderen Leistungen und nicht als Repräsentanten ihres Staates ein. Deswegen habe ich auch das Ultimatum an den Maestro der Münchner Philharmonie, Gergiev, innerhalb von drei Tagen Stellung zu Putin zu nehmen, und ihn nachdem das ausblieb zu entlassen, kritisiert.

Dennoch gib es weiter solche Forderungen von Kommunen und Institutionen. Zugleich gibt es ein neues, strenges, russisches Mediengesetz mit drastischen Strafen. Viele Künstlerinnen und Künstler haben auch in Russland Engagements und teils auch Familie. Sollte das in der Diskussion berücksichtigt werden?

Das kommt hinzu. Was hätte sich beispielsweise für die Familie des Münchner Dirigenten in Russland ergeben, wenn er sich öffentlich gegen Putin gestellt hätte. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt natürlich auch eine Fürsorgepflicht der Institutionen gegenüber ihren Künstlern. Grundsätzlich glaube ich, muss man sich von allen kollektivistischen Versuchungen fernhalten. Es gibt immer die Tendenz in solchen Stresssituationen, in Kriegen und in Bürgerkriegen, ganze Kollektive für etwas verantwortlich zu machen. Das sollten wir gar nicht erst beginnen. Das kann nur übel enden.

In Italien gab es einen Fall, dass die Universität in Mailand eine Vorlesung über den russischen Schriftsteller Dostojewski gestrichen hat. Wie groß ist aus ihrer Sicht der Schaden für den Kulturbetrieb?

Das Streichen von Lehrveranstaltungen zur russischen Kultur ist eine vollends absurde Form mit dieser Situation umzugehen. Wehret den Anfängen, damit nichts Schlimmeres passiert. Es hat punktuell solche Fälle gegeben, es hat Ausladungen gegeben, andere Künstler haben sich selbst zurückgezogen. Das kann weiter eskalieren. Und am Ende stehen wir gegen die russische Kultur, gegen die russische Kunst, wollen keinen Austausch mehr mit dieser sehr reichhaltigen Tradition. Das ist der ganz falsche Weg.

Glauben Sie, dass man die Kraft der Kultur und Kunst nutzen kann, um positiv auf den Konflikt und den Krieg einzuwirken?

Das hätte man die letzten Jahre machen müssen. Es sind beiden Seiten massive Fehler unterlaufen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Irgendwann wird es hoffentlich eine Nachkriegszeit geben und dann müssen wir genau darüber nachdenken, wie man in Europa unter Einschluss Russlands wieder zu einer militärisch stabilen, aber auch kulturell, sozial und wirtschaftlich vernünftigen Kooperation findet.

Zur Person: Julian Nida-Rümelin ist einer der bekanntesten Philosophen Deutschlands, er war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder, Kulturreferent der Landeshauptstadt München und ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt "Die gefährdete Rationalität der Demokratie". Er ist seit Mai 2020 stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Der 1954 geborene Wissenschaftler lehrt in München, Berlin und an ausländischen Universitäten.