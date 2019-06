Dynamisch und weise: Das Erfolgsrezept älterer Frauen

"Wenn neben John Wayne eine gleichaltrige Frau auftritt, kann man sicher sein dass sie seine Mutter spielt." Diese Anekdote zitiert die Filmemacherin Margarethe von Trotta im Vorwort eines Buches, das vehement dafür eintritt, Frauen auch im Alter als das wahrzunehmen was sie sind: dynamisch, weise, voller Aktivität und Neugier. Und jung im Kopf. Mittlerweile dürfen zwar auch Filmfrauen ein bisschen altern, aber die Rollenbilder, die Frauen in der Öffentlichkeit zugeschrieben werden, hinken der Wirklichkeit noch weit hinterher. Die Berliner Autorin Nicole Andries hat 15 sehr charismatische Frauen porträtiert, alle über 65, manche über 80, von der Unternehmerin bis zur Bohemienne. Dienstagabend stellt sie im Münchner Literaturhaus ihr Buch vor, das einen Titel mit Ausrufezeichen trägt: "Wir wollen es nochmal wissen!" Barbara Knopf hat mit Nicole Andries über "Frauen, die kein Alter kennen" gesprochen.

Alles begann, als Sie in Berlin in einer Szenebar einer Salondame begegneten und diese Salondame war 74 Jahre alt. Was war denn das für eine Begegnung?

Nicole Andries: Eine blitzartige Begegnung, die mich so umgeworfen hat. Da war das Publikum zwischen 20 und 40 und ich auch schon deutlich älter, und da rotierte diese Frau, Wera Bunge, die auch unser Covergirl auf dem Buch ist, und machte ganz schlicht Service, aber stiftete auch Gespräche. Und dann kam ich mit den Gästen ins Gespräch und alle zeigten sich unglaublich euphorisch, ob dieser alten Schule, ob der Kultur, ob der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Und da ist diese Idee geboren. Was irre war in den Gesprächen mit diesem jungen Publikum, war diese Sehnsucht nach dem Dialog, einem Generationendialog, den wir in meinen Augen einfach irgendwie wieder in Gang bringen müssen oder den ich eigentlich als junge Frau auch sehr vermisst habe und mit diesem Buch herstellen will.

Es sind ja sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, die Sie gesammelt haben: zum Beispiel von der Liedermacherin Bettina Wegner, die in der DDR bei sehr systemtreuen Eltern aufwächst und dann einen eigenen nonkonformen Weg geht. Die pensionierte Lehrerin, die dann als Model arbeitet im Alter. Oder die Tangolehrerin, die erst beim Tanzen sich selbst und ihre eigenen Wünsche eigentlich so wirklich entdeckt. Im Grunde sind sie ja alles so Selbstfindungsgeschichten?

Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Was ich sagen würde ist eigentlich, es eint alle diese Personen ein Motto: "Geht nicht, gibt's nicht". Die gehören einer Generation an, die ja eine Kriegsgeneration ist. Und sie suchen ihren persönlichen Weg und das schon teilweise sehr früh. Gerade in München werden am Abend anwesend sein: Barbara Glauning, die macht Kulturmanagement in den 70er Jahren - da gibt's dieses Wort noch gar nicht. Oder Lianne Kolf, die begründet die erste Agentur für deutschsprachige Literatur - das gab es damals noch nicht Mitte der 80er-Jahre. Sie sind sehr unternehmerisch, haben Pioniergeist, packen Dinge an, finden Lösungen, sind irgendwie patent. Und ich glaube, das resultiert aus dieser besonderen Generationenerfahrung.

Der Generation zwischen 1939 und 1950, also Kriegs- und Nachkriegsgeneration, Ost wie West. Was mich so frappiert hat, war diese hohe Flexibilität der Frauen. Die haben auch Rückschläge erfahren. Woher kam diese Flexibilität? Ist es so, weil Frauen einfach oft nicht diese geradlinigen Berufsverläufe haben?

Das ist zumindest mal die These, die ich in meinem Buch vertrete, dass Frauen natürlich brüchigere Erwerbsbiografien haben, und dadurch einfach gewohnt sind, permanent viele Dinge gleichzeitig zu machen und im Kopf zu jonglieren und miteinander zu verbinden. Und das nimmt im Alter nicht ab, sondern es bleibt, und macht sie eigentlich vielleicht eher zu den Pionierinnen, die ausmessen oder neu vermessen, wie man dieses längere Leben - das wir inzwischen alle haben - wie man das eben einfach neu gestalten kann.