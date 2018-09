Wie Politik am Theater verhandelt werden kann

Besonders jetzt, zur Wahlkampfzeit, ist die Spannweite groß, in der das politische Theater sich bewegt. Sie reicht von Podiumsdiskussionen, die auf der Bühne stattfinden, bis zum gerade erst veröffentlichten offenen Brief gegen Horst Seehofer, unter den auch diverse Schauspieler und Intendanten ihre Namen setzten, und der den Innenminister zum Rücktritt aufforderte. Irgendwo dazwischen läuft der ganz normale Aufführungsbetrieb. Über politisches Theater hat Judith Heitkamp mit dem Regisseur Nicolas Stemann gesprochen. Er war lange Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen, im nächsten Jahr übernimmt er zusammen mit Benjamin von Blomberg die Intendanz am Schauspielhaus Zürich.

Judith Heitkamp: Die Kolleginnen und Kollegen vom Münchner Volkstheater haben sich der Aufklärung verschrieben und lesen heute Abend Parteiprogramme vor, übersetzen und analysieren sie. Ein pädagogischer Ansatz, könnte man sagen, den man vom Theater nicht unbedingt gewohnt ist. Finden Sie das gut?

Nicolas Stemann: Generell klingt das erst mal gut. Man meint ja immer alles zu wissen, aber wirklich in Parteiprogramme zu gucken, dazu fehlt den meisten Leuten die Zeit, und da die Möglichkeit zu bieten, sich mit diesen Programme zu beschäftigen, das ist natürlich total richtig. Ich weiß nicht genau, was im Volkstheater passiert, aber mich erinnert das an eine Performance, die ich selber mal gemacht habe, zur ersten schwarz-gelben Koalition unter Angela Merkel. Da habe ich das Regierungsprogramm auf einer Bühne mit verschiedenen Instrumenten gesungen und gespielt und geschrien. Es ging mir darum zu transportieren, was da drin steht, aber ich wollte auch die Energie ausloten. Da kommt die Kunst ins Spiel, da passieren überraschende und unvorhersehbare Sachen, da verlässt man den Bereich des bloß Pädagogischen, da fängt es an, mich zu interessieren. Theater kann ganz andere Sachen als zum Beispiel eine Talkshow.

Am anderen Ende der Bandbreite wäre zum Beispiel der offene Brief der Kulturschaffenden letzte Woche, darunter auch Schauspieler und Intendanten, die den Rücktritt des Bundesinnenministers gefordert haben. Eine ganz klare und nicht interpretationsbedürftige politische Positionierung. Gehört das auch zum politischen Theater?

Es findet in der Sphäre der Öffentlichkeit statt. Bei diesem Brief speziell sind ja gar nicht so viele Theaterleute, sondern auch viele Filmschauspieler dabei und Autoren und Musiker – dass diese Menschen ihre Bekanntheit dafür nutzen, ein Statement zu machen, finde ich absolut richtig. Ich habe diese Erklärung auch noch unterschrieben, ich war nicht unter den Erstunterzeichnern, weil man mich leider nicht gefragt hat ... Das ist nur natürlich was anderes als Kunst machen, das muss man auch mal so sagen. Diese Leute betätigen sich künstlerisch und haben auf der anderen Seite eine Haltung. Sich zusammen zu tun und diese Haltung in der Öffentlichkeit kund zu tun, das finde ich völlig richtig.

Und was wäre irgendwo im Zwischenfeld zwischen Statements und Pädagogik für Sie „politisches Theater“?

Da wird es jetzt natürlich sehr kompliziert und vielfältig ... es geht oft tatsächlich darum, die politische Debatte mit theatralischen Mitteln weiterzuführen. Auch das finde ich richtig, dass man Theater dafür benutzt. Nur ist es meiner Meinung nach nicht der genuine Kern von Theater. Mein Verständnis von politischem Theater hat viel mit Komplexität und Dialektik zu tun. Und das ist was anderes, als einfache Messages zu formulieren.

Eine einfache Message wäre: „Flüchtlingen muss geholfen werden – seid solidarisch!“

Das ist eine einfache Message. Und dann finde ich es völlig richtig, unter dieser Überschrift Theaterstücke zu machen, die zeigen - was heißt denn das? Was heißt es für die eine Seite, was heißt es für die andere, was ist eigentlich ein Flüchtling, was heißt eigentlich helfen, welche historischen Implikationen gibt es, zum Beispiel, hätte man eigentlich jüdischen Flüchtlingen helfen sollen Ende der dreißiger Jahre, ja schon, sagte die Weltgemeinschaft, können wir aber gerade nicht, weil wir soviel mit eigenen Problemen zu tun haben - solche Verbindungen kann Theater schaffen und das Thema damit anreichern.

Bei Bayern 2 haben Sie mal gesagt, Ihr politisches Theater habe immer mit Ihnen selbst zu tun.

Auf jeden Fall. Ich kann niemals künstlerisch sprechen und dabei objektiv sein, künstlerisch sprechen ist automatisch subjektiv. Nur so kann ich glaubwürdig sein. Das ist genau das Gegenteil der einfachen Message - die einfache Message kurzzuschließen mit einem sehr komplexen Leben und Erleben eines Subjekts. In diesem Feld kommt man zu ganz anderen Wahrheiten, als wenn man einfach nur bestimmte Überschriften mit dem Daumen nach oben oder nach unten versieht.

Nehmen wir noch mal „Seid solidarisch!“, bezogen auf Flüchtlinge – versteht Theater sich immer automatisch als Anwalt von Minderheiten und Benachteiligten?

Also pauschal würde ich das auf jeden Fall so sagen. Es geht um die Frage: Wie wollen wir leben? Wie verstehen wir Menschsein? Gehört da auch Empathievermögen dazu? Auch das hat etwas mit Theater zu tun - man fühlt sich in andere Menschen ein. Auch in Menschen, die einem sehr fern sind, übrigens auch in Menschen, die böse sind. Das kommt mir im Moment im politischen Theater immer ein bisschen zu kurz, man muss sofort auf der richtigen Seite stehen. Tragödien handeln aber davon, warum der Mensch den Fehler macht. Ist das überhaupt seine Schuld, hätte er eine andere Wahl gehabt?

Ab wann kommt man eigentlich in einen Interessenkonflikt zwischen Kritik, politischer Positionierung - und öffentlicher Finanzierung? Beispiel Augsburg: das dortige Theater wird jetzt Staatstheater, noch vor den Landtagswahlen von Ministerpräsident Markus Söder bewerkstelligt, und das freut natürlich alle. Macht es auch befangen?

Ich hoffe nicht, dass die Kehrseite dieser Medaille ein Interessenkonflikt zwischen künstlerischem Ausdruck und politischer Agenda sein wird - das wäre ja fatal! Aber die Frage zeigt, dass es vielleicht Gründe gibt, sich da Sorgen zu machen. Wenn man sieht, wie zum Beispiel Matthias Lilienthal gegängelt wurde in München an den Kammerspielen, auch von der CSU, dann hat man den Eindruck, dass solche Fragen berechtigt sind. Nur ist das natürlich skandalös, es ist Eingriff in die Kunstfreiheit.

Sie selbst sind auf dem Sprung nach Zürich - schauen Sie auf das politische Theater in Deutschland inzwischen schon mehr von außen?

Meine Position ist gerade ganz komisch. Zu dem Zeitpunkt, wo politisches Theater nötig ist wie noch nie, wo alles sich polarisiert, die Rechten auf dem Vormarsch sind – da kommt es mir schon merkwürdig vor, mich aus dem deutschen Kontext zurückzuziehen. Es ist fast wie ins Exil gehen - was übrigens die Tradition des Züricher Theaters ist: ein Exil-Theater der deutschen Exilanten zu sein. Dafür ist es hoffentlich noch ein bisschen zu früh. Ich werde auch von Zürich aus meine künstlerische Stimme zu Themen erheben, die in Deutschland relevant sind.

