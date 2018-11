Nicolas Mathieu gewinnt Literaturpreis Prix Goncourt

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Nicolas Mathieu und sein Roman „Leurs enfants après eux“ (etwa: Nach ihnen ihre Kinder). Der Roman handelt von Jugendlichen, die Anfang der 1990er Jahre in einer strukturschwachen Region im Osten Frankreichs aufwachsen und versuchen, aus ihrem tristen Leben auszubrechen. Im Zentrum der Erzählung steht der 14-jährige Anthony, der sich zum ersten Mal verliebt.

Es ist der zweite Roman von Mathieu, der selbst im Osten Frankreichs geboren wurde und zwar in Epinal in den Vogesen. Der Prix Goncourt gilt als der älteste und wichtigste Literaturpreise Frankreichs. Er wird seit 1903 vergeben und ist mit symbolischen zehn Euro dotiert. In der Regel verhilft die Auszeichnung den Autoren zu einem sprunghaften Anstieg ihrer Verkaufszahlen.

Prix Renaudot für Valérie Manteau

Der zeitgleich vergebene Prix Renaudot ging an Valérie Manteau für „Le sillon“ (etwa: Die Furche). Das Buch der 33-jährigen Schriftstellerin handelt von dem im Januar 2007 auf offener Straße in Istanbul ermordeten türkisch-armenischen Journalisten Hrant Dink. Er hatte sich für die Aussöhnung von Türken und Armeniern stark gemacht. Weil er die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als "Völkermord" bezeichnete, war er ins Visier türkischer Ultranationalisten geraten. Der zum Zeitpunkt des Mordes minderjährige Attentäter war zu knapp 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden, ein Hintermann zu lebenslanger Haft. Beide Bücher sind bisher nicht auf Deutsch erschienen.

Manteau hat mehrere Jahre für die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" gearbeitet, die international bekannt wurde, weil sie 2006 die umstrittenen Mohammed-Karikaturen aus der dänischen Jyllands-Posten nachdruckte und zusätzlich eigene Karikaturen dazu anfertigte. Außerdem war die Redaktion 2015 Ziel eines islamistischen Terroranschlags, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen, darunter fünf Karikaturisten.

