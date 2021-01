Wegen Rassismus-Debatte: Nico Semsrott verlässt Die PARTEI

Schluss mit lustig: In der PARTEI hängt der Haussegen schief und Nico Semsrott ist nicht mehr länger dabei. Hintergrund ist eine heftige Auseinandersetzung mit Martin Sonneborn, einst Chefredakteur von "Titanic" und langjähriger Europa-Abgeordneter. Er wird seit Tagen wegen einer Satire attackiert, in der er sich über Chinesen und deren Probleme mit dem "r" lustig machte. Seine Gegner werfen ihm seitdem Rassismus vor. So schrieb das Magazin "Vice" über Sonneborn: "Seine Witze sind nicht nur alt, sondern auch veraltet. Und wenn sich dann noch Rassismus dazu mischt, wie in letzter Zeit immer öfter, dann muss man die Frage stellen, ob Sonneborn nicht langsam seinen Platz am Raclette-Tisch der PARTEI-Familie räumen sollte."

Semsrott: "Sonneborn sollte gehen"

Sonneborn twitterte darauf: "Cooles Stück Journalismus. Sind wir so nah an der 5-Prozent-Hürde?" Über das T-Shirt mit der umstrittenen Aufschrift "AU WIEDELSEHERN, AMLERIKA!" wolle er künftig ein Jackett ziehen, so der Satiriker. Mit seiner Aktion habe er darauf hinweisen wollen, dass Propagandamittel für Donald Trump in China hergestellt worden seien: "So, und jetzt bitte schön diskutieren, was Satire darf & soll, die Grenzen bitte nicht vergessen. Merke: der erste Zugriff ('Wah! Rassismus!') ist oft nicht der beste. Beleidigungen werden geblockt, ich gehe jetzt Schlitten fahren", hieß es in einem weiteren Tweet.

Mit einer "humorlosen Erklärung" verkündete Sonneborns Parlamentskollege Semsrott jetzt seinen Abschied von der PARTEI: "Für mich geht es bei Martin Sonneborns Tweets von vergangener Woche weniger um eine Debatte über den Sinn und Zweck von Satire, sondern vielmehr um einen ignoranten Umgang mit Feedback. Wenn sich Menschen von seinen Postings rassistisch angegriffen fühlen, muss er nicht viel tun. Es reichen Mitgefühl und der Respekt vor den Betroffenen, um das eigene Verhalten zu korrigieren."