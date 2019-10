Warum Nick Drnasos Graphic Novel "Sabrina" verstört

Eine Geschichte ohne starke Helden

Nick Drnaso – Jahrgang 1989 und zu Hause in Illinois – inszeniert die Geschichte vom Verschwinden eines Menschen wie ein Kammerspiel. Nur wenige Figuren treten in den vielen Bildern auf, im Mittelpunkt stehen Teddy King, Sabrinas Partner, und Calvin Wrobel, ein Freund aus früheren Tagen, der in einer Computer-Abteilung der Air Force in Colorado Springs arbeitet. Teddy King fährt zu ihm und fällt in eine tiefe Depression. Calvin Wrobel – einsam, getrennt von Frau und Tochter – versucht, ihm zu helfen. Er muss bald erkennen, dass er machtlos ist.

"Ich habe sie so gezeichnet wie sie sind, mit einer gewissen Leere", so Nick Drnaso über seine Figuren. "Sie sind vielleicht verwundbar – so ist das eine emotionale Hilfe für die Geschichte. Die beiden sind nicht sehr analytisch, sie haben keine Ahnung, wie sie das bewältigen sollen. Während ich 'Sabrina' schrieb und zeichnete, merkte ich: ich brauche diese Leere, um die Reaktionen meiner Figuren zu zeigen. Ich wollte keine starken Helden. Vielmehr schwache, verwundbare. Solche, die durch die Umstände, in denen sie sich befinden, manipuliert werden."

Die unheimliche Macht von Verschwörungstheorien

So überschaubar der Plot der Graphic Novel klingen mag: Die Geschichte, die Nick Drnaso in seinem Comic-Buch entfaltet, ist vielschichtig und komplex. Sie berührt einige wichtige Themen unserer Zeit: darunter die Konjunktur von Verschwörungstheorien und ebenso die beklemmende Macht von sozialen Netzwerken – die in Drnasos Bildern wiederum in ihrer asozialen Dimension erscheinen, voll von Lügen, Beleidigungen und Dreck. Es gibt zahlreiche Panels, die allein Textnachrichten zeigen, Kommentare, Spekulationen, Hassbotschaften. Nick Drnaso sagt, er beobachte diese Themen seit langem. Er erinnert an das Massaker an der Sandy-Hook-Schule in Connecticut im Dezember 2012. Ein 20jähriger hatte damals 28 Menschen erschossen, darunter 20 Kinder.

"Da wird so viel geleugnet", beton Nick Drnaso, der sein Buch kürzlich in München, in der Volkshochschule, vorstellte. "Es gibt Menschen, die nicht glauben wollen, dass der Amoklauf an der Sandy-Hook-Schule zufällig geschah, verübt von einem verwirrten Einzeltäter. Die Verschwörungstheorien sind in diesem Fall so aggressiv, die Verleugnungen so groß. Eltern hatten ihre Kinder verloren und Verschwörungstheoretiker behaupteten, diese Kinder hätten niemals existiert, ihre Eltern würden die Unwahrheit erzählen."

Bilder mit einer großen erzählerischen Kraft

Die Bilder, die Nick Drnaso mit dünnem Strich gezeichnet hat erzählen von einer großen Einsamkeit. Sie sind reduziert, zeigen einzelne Figuren, immer wieder auch nur Gesichter, im Ausdruck enorm konzentriert, die Farben in der Regel blass. Dazwischen Straßen, Vorort-Siedlungen, Geschäfte, Räume. Wer der Geschichte folgt, fühlt sich womöglich dann und wann an Edward Hoppers Motive erinnert, ebenso an die verdichteten Porträts von Alex Katz.

Der Graphic Novel "Sabrina" liegt eine große Bildrecherche zugrunde. "Ich sammele immer Umgebungen", erklärt Nick Drnaso. "Die erste Szene spielt in einem Haus, das ich nach dem eines Freundes gezeichnet habe. Viele Bilder sind nach der Vorlage von Fotos entstanden."

Bei aller Reduktion verlangt die Lektüre Zeit. Völlig zurecht: Die vielen Bilder von Nick Drnaso haben in ihrer Gesamtheit eine große erzählerische Kraft, man kann sich ihr unschwer verschließen. So vage die Geschichte ist, so vage ist auch ihr Schluss: Niemand weiß, ob die tiefen Wunden, die mit dem Verschwinden Sabrinas entstanden sind, jemals geheilt werden können. Insofern ist die Graphic Novel lähmend und verstörend. Anders gesagt: Sie ist ein beeindruckendes Erzähl-Kunstwerk.

Nick Drnasos Graphic Novel "Sabrina" ist - in der Übersetzung von Karen Köhler und Daniel Beskos - im Blumenbar-Verlag erschienen.