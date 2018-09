Nichts ist sakrosankt: Die Lehren aus der Missbrauchsstudie

Es ist gut, das in dieser Deutlichkeit zu hören: Der Missbrauch von Kindern ist ein Verbrechen, Geistliche, die sich an Kindern vergreifen, sind Verbrecher. Eine Selbstverständlichkeit? Nicht für die katholische Kirche, die über Jahrzehnte die Täter schützte und ihre Taten vertuschte. Nur, wenn es nicht mehr anders ging, sprachen die Oberen von einem bedauerlichen Einzelfall.

Es ist gut zu hören, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz diese Fehleinschätzung zugibt:

"Ich schäme mich für das Wegschauen und Bagatellisieren." Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Auch nach der Missbrauchsstudie bleibt vieles im Dunklen

Die katholische Kirche in Deutschland hat von unabhängigen Forschern ihre eigene Missbrauchsgeschichte aufklären lassen. Dass dabei immer noch vieles im Dunkeln bleibt, ist Teil des Problems - bis heute. Offenbar haben einige Bistümer bereitwilliger mit den Wissenschaftlern zusammengearbeitet als andere.

Auch die Richtlinien zur Missbrauchsprävention werden von Bistum zu Bistum unterschiedlich interpretiert. Entgegen der Vorgabe werden auch kirchliche Amtsträger als Missbrauchsbeauftragte eingesetzt und nicht unabhängige Experten. Und obwohl man weiß, dass es bei der Prävention auch auf die Ausbildung künftiger Priester ankommt, werden längst nicht in allen Priesterseminaren entsprechende Kurse angeboten.

Kein Problem der Vergangenheit

Deshalb der beunruhigende Befund der Studie: Beim Missbrauch in der katholischen Kirche handelt es sich nicht ausschließlich um ein Problem der Vergangenheit. Deshalb muss die Bischofskonferenz rasch handeln, sollen die wortreichen Entschuldigungen dieser Tage nicht reine Lippenbekenntnisse bleiben.

Nötig ist eine deutschlandweite Strategie, eine zentrale Anlaufstelle für Opfer, die unabhängig von der Kirche arbeitet. Die Bischöfe sollten ernsthaft über den Vorschlag des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung nachdenken und bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals mit dem Staat zusammenarbeiten.

Zölibat in der Diskussion

Nichts ist sakrosankt, wenn es um die Aufklärung und Vorbeugung von Verbrechen geht. Oder um es mit Kardinal Marx zu sagen:

"Wir erfinden die Kirche nicht neu, aber an manchen Punkten schon." Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Also keine Denk- und Diskussionsverbote, wenn es um den Zölibat geht.

In der Studie war die Pflicht, dass katholische Priester ehelos leben müssen, als ein Risikofaktor für Missbrauch identifiziert worden. Auch die Struktur der Kirche mit dem Geweihten an der Spitze der Gemeinde begünstigt Missbrauch und dessen Vertuschung. Auch hier müssen deutsche Katholiken den Mut haben, traditionelle Organisationsformen in Frage zu stellen.

All das wird allerdings wenig helfen, wenn die Bischöfe nicht den Mut finden, sich vorbehaltlos den Opfern zuzuwenden, sie anzuhören, ernst zu nehmen und ja, auch angemessen zu entschädigen.