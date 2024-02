Nichts für Wahrheitsapostel: Werner Herzogs neues Buch

Zuletzt machte der 81-jährige Werner Herzog dadurch von sich reden, dass peruanische Forscher eine Orchideenart in den Anden nach ihm benannten: "Sarcoglottis wernerherzogii". Als seltene Pflanze, die dieser große Künstler ist, widmet sich der in Los Angeles lebende bayerische Regisseur und Schriftsteller nichts weniger als der Wahrheitssuche in einem schmalen Buch. Trifft man ihn zum Gespräch, erzählt er davon, dass er sich freut, dass auch in den Vereinigten Staaten langsam entdeckt wird, "dass ich einer bin, der auch schreibt". Er habe im Moment "einen massiven literarischen Output", sagt Herzog: 2021 erschein sein Roman "Das Dämmern der Welt", 2022 kamen seine Erinnerungen "Jeder für sich und Gott gegen alle" heraus, die auf der Bestseller-Liste landeten und mittlerweile auch in englischer Übersetzung vorliegen, und nun sein im typischen Herzog-Sound geschriebener Essay "Die Zukunft der Wahrheit".

Was ist Wahrheit in Zeiten von Deepfakes?

Parallel dazu hat Herzog in den vergangenen Jahren mehrere Filme gedreht und auf Festivals gezeigt. An künstlerischer Produktivität gebricht es ihm also nach wie vor nicht. "Ich bin keiner, der Schreibhemmungen hat, dasitzt und keine Zeile mehr zustande bringt. Das ist anders bei mir, ich komme nie hinterher." In seinem neuen Buch geht Herzog der Frage nach, wie es um die Wahrheit bestellt ist in Zeiten von Photoshop, Deepfakes und allgegenwärtiger digitaler Technologie. "Welche Zukunft hat eigentlich die Wahrheit heute, im Zeitalter der Artificial Intelligence?", fragt er im Gespräch mit dem BR und skizziert das Problem: "Wir können kaum mehr unterscheiden, ob eine E-Mail, die uns erreicht, von einem Menschen oder einem Roboter geschrieben ist. Einen Politiker, der im Fernsehen auftritt, können Sie heute schon künstlich herstellen, mit allen Gesichtsausdrücken, mit seinem Sprachduktus, seiner Gestik, seiner Intonation, seiner Stimme sozusagen auch."

Der Dialog mit Žižek, der nie stattfand

So ist es Werner Herzog 2023 selbst ergangenen, als eine KI einen sinnbefreiten Dialog zwischen ihm und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek fingierte – Herzogs berühmte Stimme klang täuschend echt. In seinem Buch schreibt er nun, dass er das Ergebnis dieses Experiments für "seelenlos" hält: "nichts anderes als die Mimikry eines Diskurses". Doch Herzog ist niemand, der sich technologischen Entwicklung entgegenstellt. Dafür ist er viel zu neugierig. Im vergangenen Jahr las er für das Audiobook "I am code" in den Vereinigten Staaten Lyrik ein, die eine KI geschrieben hatte: Code-Da-Vinci-002, eine frühe Version von ChatGPT. Da Herzog, der selbst seit seiner Jugend Gedichte schreibt (die Literatur-Zeitschrift "Akzente" veröffentlichte 1978 bereits zehn Gedichte Herzogs), diese von einem Roboter erzeugte Poesie für besser hielt als "fast alles", was er in den letzten Jahrzehnten gelesen hatte, machte er mit, schreibt er in seinem Buch.

Cinéma Veritè? "Das ist etwas für Buchhalter"

Der schmale Band von gerade mal hundert Seiten vereint noch mal jene Grundüberzeugungen, für die Herzog seit jeher steht und die sich in dem von ihm geprägten Begriff der "ekstatischen Wahrheit" bündeln. Nur die Kunst, die Musik, die Literatur, das Kino können sie seiner Überzeugung nach hervorbringen. Ihm gehe es, schreibt er, auch in seinen Dokumentarfilmen immer darum, eine "tiefere Schicht von Wahrheit" zu erkunden, "die uns jenseits des Vermittelns reiner Information ein fernes Echo von etwas vermittelt, das uns innerlich erleuchten kann". Diese Art von Illumination stehe im Gegensatz zum Cinéma Verité, das die Wahrheit abzubilden in Anspruch nehme, "im Grunde genommen aber immer auf der Oberfläche geblieben" sei. In dieser Art Kino werde "dem Faktum ein viel zu großer Wert beigemessen".

Das Faktum sei "mehr etwas für Buchhalter", so Herzog. "Wenn Fakten alleine zählten, wäre das Telefonbuch das Buch der Bücher", formuliert er griffig. Man denkt bei diesen Passagen an Maxim Gorkis Theaterstück "Sommergäste". Darin brüllt eine etwas beschränkte Figur immerfort: "Das ist ein Faktum!", bis sie im vierten Akt nur noch schnattert: "Faktum, Fakt, Fakt … wie die Enten zu sagen pflegen." Herzog geht es um eine Überhöhung und Stilisierung der Realität auf seiner Wahrheitssuche.