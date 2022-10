"Nicht unsere Methode": Medien-Skandal wühlt Russland auf

Das war sogar der notorischen Propagandistin Margarita Simonjan zu viel. Die Chefredakteurin des Senders RT, der für seine Lügen und Verdrehungen bekannt ist und auch vor wüsten Beschimpfungen des Westens nicht zurückschreckt, nahm ihren Kollegen Anton Krasowski (47) aus dem Programm. Grund dafür: Der Talkshow-Moderator hatte in einem Anfall von Wut und Rachedurst verlangt, ukrainische Kinder müssten "verbrannt und ertränkt" werden.

Russische Soldaten sollten solche Kinder "direkt in einen Fluss mit starker Strömung" werfen. Auf den Einwand seines Gesprächspartners, in Russland würden Kinder mit dem Stock gezüchtigt, steigerte sich Krasowski in die empörende Antwort, man könne ukrainische Kinder auch in "Hütten stecken" und anzünden. Später entschuldigte sich der Journalist für seine aberwitzigen Entgleisungen.

"Seht, es ist mir wirklich peinlich, dass ich diesen Satz irgendwie nicht bemerkt habe. Über die Kinder“, textete Krasowski in seinem Telegram-Kanal: "Nun, es ist so passiert: Sie sitzen on air, Sie werden hinweg getragen. Und du kannst nicht aufhören. Ich entschuldige mich bei allen, die darüber fassungslos waren. Ich entschuldige mich bei Margarita, bei allen, denen das wüst, undenkbar und unfasslich erschien." Er danke seinen Fans für deren "Unterstützung", das ändere aber nichts daran, dass er Menschen "wirklich beleidigt und verleumdet" habe, hieß es in einem zweiten Post: "Es war einfach geschmacklos. Ich habe mich stets bemüht, ein bisschen schlauer zu sein als ich selbst."

Die russischen Strafverfolgungsbehörden wollen sich mit dem Vorfall beschäftigen. Die Ukraine sah sich in ihrem Urteil bestätigt, dass der Sender RT "aggressiv zum Völkermord" aufrufe.

"Alles wird wieder normal"

Eine Kollegin von Krasowski, Julia Tschitscherina, versuchte auf ihrem Telegram-Kanal den Ausraster auf die Umstände der Aufzeichnung zu schieben. Es habe Probleme mit der Übertragungstechnik in einem Hotel im umkämpften Donezk und den dortigen Kriegsfolgen gegeben: "Es wurde geschossen, ein Kleinbus krachte an einer Ampel in mein Auto, ich kam zu spät zum Treffen, und als ich an den Ort kam, fand ich Soldaten, kaputte Autos, Trümmerteile - das Hotel wurde am Morgen bombardiert, wir haben Krasowski noch nicht angetroffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass nach schwerem Stress, wenn sie dich töten wollen und du auf wundersame Weise überlebt hast, wenn du nicht viele Jahre am Krieg beteiligt warst und nicht an Tod und Bomben gewöhnt bist und bei deiner Arbeit in Sendungen für ein großes Publikum sehr verantwortungsbewusst mit dem Leben anderer umgehst, du dann lieber für ein paar Wochen in den Urlaub fahren, das Telefon ausschalten solltest, bis alles wird wieder normal wird."

"Edel, großzügig, im Gegensatz zu anderen"

Chefredakteurin Simonjan bezeichnete Krasowskis Aussage als "wüst und widerlich". Er zeuge von "vorübergehender geistiger Umnachtung". Die Zusammenarbeit mit dem Journalistenkollegen beende sie "fürs erste": "Da weder ich noch der Rest des RT-Teams es uns leisten können, auch nur zu unterstellen, dass irgendjemand von uns in der Lage sein könnte, sich an einem solchen Verhalten zu beteiligen. Ich bin verwirrt, was ich sagen soll."

Auf die Entschuldigung von Krasowski reagierte die RT-Chefin mit dem Satz: "Heute möchte ich diejenigen warnen, die zu Gräueltaten aufrufen. Sie dürfen es auf gar keinen Fall tun. Wofür kämpfen wir? Wir kämpfen für eine historische Chance, wir selbst zu bleiben. Menschen des multinationalen Russlands. Mit einer multinationalen und gleichzeitig russischen Seele. Edel, großzügig, im Gegensatz zu anderen." Beobachter der russischen Exil-Presse vermuteten, Simonjan habe lediglich Angst, dass ihr Sender weltweit "wegen Volksverhetzung" verboten werde und reagiere deshalb so vermeintlich aufgebracht.

Kinderbeauftragte: "Völlige Inkompetenz"

Doch die Debatte über Krasowskis Auftritt nahm längst Fahrt auf. Selbst Putins Lieblings-Propagandist Wladimir Solowjow hoffte, dass die Reue des TV-Kollegen "aufrichtig" sei: "Hier gibt es nichts zu kommentieren." Der Vorsitzende des russischen Journalistenverbandes, der ebenfalls Wladimir Solowjow heißt, sagte über den Medien-Skandal: "Solche Aussagen sind absolut inakzeptabel. Das ist nicht unsere Methode. Margarita hat alles richtig gemacht."

Die Parlamentsabgeordnete Nina Ostanina, Vorsitzende im Ausschuss für Familie, Frauen und Kinder, sagte in einem Interview mit dem Portal "URA": "Entschuldigungen reichen nicht. Außerdem gibt es Dinge, die nicht kommentiert werden müssen. Und seine Aussage bedarf keines Kommentars. Die Persönlichkeit einer Person, die alle Grenzen überschritten hat, muss beurteilt werden. Das ist eine offen nazi-faschistische Aussage. Dieser Perverse ging so weit, es für nötig zu halten, Kinder zu töten, wie es Hitler tat, wie die Nazis es taten, wie es die Nazis jetzt in der Ukraine tun." Ostanina forderte ein Strafverfahren, die bloße Entfernung aus einer TV-Talkshow sei zu milde.

Die Kinderbeauftragte von Tatarstan, Irina Wolinets, verwies darauf, dass Krasowskis Äußerung an faschistischen Sprachgebrauch erinnere: "Er hat es bereits bereut, schrieb, dass er das alles in der Hitze des Streits gesagt habe. Aber es gibt so etwas wie fachliche Inkompetenz. Emotionen sind Emotionen, aber hier ist die Person, die eine solche Position innehat, ein Fernsehmoderator. In diesem Fall gibt es völlige Inkompetenz." Gerade im aktuellen "Informationskrieg" müsse Russland "wachsam" sein, da sei es "fair", wenn Krasowski nicht nur seinen Talkshow-Job, sondern gleich seine ganze Karriere an den Nagel hängen müsse.

"Wir machen sie zu Russen"

Anders als die offiziellen Medien gibt es in den Telegram-Kanälen der Militärblogger und Nationalisten durchaus unterschiedliche Reaktionen. Dort wird gefordert, auf dem Schlachtfeld "keine Gnade" walten zu lassen und Umerziehungsmaßnahmen ins Auge zu fassen: "Fasst ukrainische Kinder nicht an, wir machen sie zu Russen." Im Osmanischen Reich seien Kinder in eroberten Gebieten ihren Eltern weggenommen und zu Soldaten ausgebildet worden: "Es gab keine grausameren Krieger als sie."

Andere Blogger zitierten Nietzsche: "Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein." Es gebe leider Russen, die den Ehrgeiz hätten, "am radikalsten" zu erscheinen. Es wurde auch vermutet, dass einflussreiche Kreml-Funktionäre die Gelegenheit nutzten, an Krasowski ein Exempel zu statuieren, um weitere mediale Exzesse zu verhindern und generell eine weniger martialische Stimmungslage in Kultur und Gesellschaft zu erreichen.

"Viele sind im patriotischen Wahn"

Jewgeni Poddubny, Korrespondent für das russische Staatsfernsehen, schrieb: "Wir kämpfen für unsere Freiheit, für die Möglichkeit, ein multinationales, ursprüngliches Land zu sein. Wir sind keine Tiere, die jeden wahllos zerstören, wir sind Menschen. Und die Menschen rufen nicht dazu auf, unschuldige Kinder zu ertränken und zu verbrennen."

In Diskussionsforen hieß es, die "Gesetzlosigkeit" der Propagandisten nehme immer drastischere Ausmaße an: "Sie wollen Massenvernichtung, sie freuen sich über die Zerstörung von Städten." Hier sei "echter Nazismus" im Spiel: "Viele Menschen sind in einem patriotischen Wahn wirklich voller Aggression und Wut, sie rühmen sich der großen Vergangenheit des Landes, mit der sie nichts zu tun haben." Von RT gefeuert zu werden, so ein meinungsstarker Kommentator, sei so ähnlich "wie von der Gestapo wegen Grausamkeit gefeuert zu werden".