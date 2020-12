Nicht nur Traditionen folgen: So überzeugt Fado-Sängerin Mariza

"Musikwissenschaftler sagen, Fado sei in einem Dreieck zwischen Portugal, Afrika und Brasilien entstanden", so Mariza. "Für mich ist Fado eine Möglichkeit, mit Gesang die Gefühle der Menschen auszudrücken. Auch wer kein Wort Portugiesisch spricht, kann den Fado verstehen."

So definiert die Sängerin also den Fado, diesen zutiefst melancholischen Musikstil aus Portugal, der oft mit dem Blues verglichen wird. Mariza, die Sängerin mit den raspelkurzen, blond gefärbten Haaren, Tochter eines Portugiesen und einer Mozambiquanerin, ist in ihrer Heimat ein Star und weltweit als Botschafterin des Fado bekannt. Dabei hat sie in ihrer Jugend zunächst Jazz und Soul gesungen. Aber als 1999 Amália Rodrigues starb, die portugiesische Fado-Ikone des letzten Jahrhunderts, sang Mariza in einer Fernsehsendung einen ihrer Songs und nahm anschließend auf Drängen einiger Freunde ein ganzes Album mit Fado-Liedern auf, der Start einer Weltkarriere.

Endlich reif für den Vergleich

Von Anfang an hat Mariza immer Lieder von Amália Rodrigues live gesungen oder für eines Ihrer Alben neu aufgenommen. Ein ganzes Album nur mit Liedern aus dem Repertoire von Amália Rodrigues hat sie erst jetzt vorgelegt. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass die Rodrigues heuer ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte – oder vielleicht hat Mariza sich im zwanzigsten Jahr ihrer Karriere als Sängerin endlich reif genug gefühlt, der Stimmgewalt ihres großen Vorbilds Paroli zu bieten.