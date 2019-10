Nicht nur in Tschechien eine Legende: Karel Gott gestorben

Mit Udo-Jürgens-Song kam der Durchbruch

Nicht nur in seinem Heimatland Tschechien war Karel Gott eine Legende, gewann dort sage und schreibe 42 Mal den Publikumspreis "Goldene Nachtigall", und als "Goldene Stimme aus Prag" war er auch im deutschsprachigen Raum beliebt und geschätzt. Der 1939 in Pilsen geborene Sänger machte zunächst eine Lehre als Elektriker, war aber schon seit 1958 in kleinen Tanzcafes unterwegs. Ein Jahr darauf wurde er vom Bandleader Karel Krautgartner entdeckt, der ihn für eine Tournee verpflichtete und an das Prager Konservatorium empfahl. Gott konnte dort drei Jahre studieren und brachte 1963 seine erste Single heraus, eine tschechische Version von Henri Mancinis "Moon River". Vier Jahre später durfte er ein Gastspiel in Las Vegas geben. Beim Eurovision Song Contest 1968 in London vertrat er mit dem Udo-Jürgens-Song "Tausend Fenster" Österreich und kam damit auf Platz 13 von 16. Trotz dieser eher mäßigen Platzierung war das sein Durchbruch im deutschsprachigen Raum.

"Etwas Besonderes" in der Schlagerwelt

Die siebziger Jahre wurden zu seiner erfolgreichsten Ära. "Lady Carneval" (1969), "Babicka" (1979), vor allem aber "Einmal um die ganze Welt" (1970) waren Hits. 1977 nahm er die Titelmelodie der Zeichentrick-Serie "Biene Maja" für das ZDF auf und kam damit gleich auf Platz 1 der NDR-Schlagerparade. Seitdem war Karel Gott einer der gefeierten Sänger, der die größten Hallen füllte und fünfzig Millionen Tonträger verkaufte. Noch im Dezember 2014 mobilisierte er 12 000 Fans bei einem Auftritt in Prag. Rainer Moritz, der Chef des Hamburger Literaturhauses und Karel-Gott-Experte, nannte in einem Interview mit der kulturWelt auf Bayern 2 im vergangenen Juli den Sänger "etwas Besonderes", weil er als einer der wenigen Schlagerstars aus Osteuropa stammte - anders als der "Schein-Russe" Ivan Rebroff, der in Berlin geboren wurde oder die melancholische Sängerin Alexandra, die aus Ostpreußen kam.