"Nicht mehr bedingungslos sicher": Zweifel an Putin wachsen

Nicht nur die "New York Times" fragt sich, wie lange sich Putin nach der Rebellion von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin noch an der Macht halten kann, und die Antworten, die das Blatt von russischen Akteuren bekam, sind sehr bezeichnend. Der Chefredakteur der Zeitung "Nesawissimaja Gazeta", Konstantin Remtschukow, sagte, jetzt sei etwas bisher "Undenkbares" möglich: Leute, die Putin nahe stünden, könnten versuchen, ihn davon zu überzeugen, zur nächsten Präsidentschaftswahl im Frühjahr nächsten Jahres nicht mehr anzutreten. Putin habe "endgültig sein Ansehen als Garant für den Reichtum und die Sicherheit der Elite verloren". Remtuschkow wurde sogar noch deutlicher: "War ich vor einem Monat noch sicher, dass Putin unter allen Umständen kandidieren würde, weil es sein gutes Recht war, sehe ich jetzt, dass sich die Eliten nicht mehr bedingungslos sicher fühlen können."

"Leute an der Spitze sind zynisch"

Höchst interessant, dass die "Nesawissimaja Gazeta" am Tag nach der Rebellion ausführlich über den Sturz von Stalin-Nachfolger Lawrenti Beria im Sommer 1953 berichtete und den langen Leitartikel mit der Bemerkung beschloss: "Es stellte sich heraus, dass jemand, der an der Macht ist, gelobt wird. Aber die Leute an der Spitze sind meist zynisch und machen sich keine Illusionen über ihre eigene Identität. Sie glauben nicht an die Dankbarkeit der Nachfolger und an die Segnungen der Gerechtigkeit. Denn sie selbst haben diese Art 'Gerechtigkeit' schon oft gegen ihre Gegner ausgeübt. Sie klammern sich bis zuletzt an die Macht und lassen sich verschiedene Projekte einfallen, um noch eine Amtszeit zu bleiben, und noch eine weitere, damit alles legitim aussieht."

Die russische Gesellschaft dürfe sich von den "nächtlichen Ängsten der Eliten" nicht zur Geisel nehmen lassen, war da zu lesen, Russland müsse endlich ein Rechtsstaat werden: "Es scheint, dass das die Mission der russischen Elite und ihre Pflicht gegenüber dem russischen Volk ist. Was 70 Jahre nach Berias Verhaftung eine Pflichtübung für Politik und Gesellschaft sein sollte. Andernfalls sind abermalige Festnahmen und Aufstände nach einer Machtübernahme nicht zu vermeiden."

"Reicht nicht für echte Explosion"

Der bereits mehrfach mit kritischen Anmerkungen zum Kriegsverlauf aufgefallene Parlamentsabgeordnete Konstantin Zatulin sagte der "New York Times", die Rebellion habe die "Autorität von niemandem gestärkt". Offenbar habe der Kreml viel zu lange gehofft, die Aufmüpfigkeit von Söldnerführer Prigoschin werde sich irgendwie von selbst lösen: "Das ist ein Beweis dafür, dass es ein Problem gibt. Und während des Krieges derartige Probleme so öffentlich aufzuzeigen – das ist natürlich schädlich." Sogar der bekannte kremlnahe Politologe Sergej Markow gestand dem US-Blatt, die Rebellion könne Putin eine "existentielle Krise" bereiten: "Er war immer stolz auf die Solidität der russischen Staatlichkeit und die politische Stabilität. Dafür haben sie ihn geliebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass es beides nicht gibt."

Während Straßenbauer damit beschäftigt sind, die von Prigoschins Kolonne ramponierten Strecken wieder in Stand zusetzen und eilig ausgehobene Gräben wieder zuzuschütten, nimmt die Putin-Debatte ordentlich Fahrt auf. Vor der Rebellion war es undenkbar, dass in Russland derart offen über die Zukunft des Präsidenten gestritten wird. Der kremlnahe Philosoph und Rechtsextremist Alexander Dugin schrieb, Putin könne doch die von Prigoschin verlangten Reformen umsetzen: "Der Gesellschaft mangelt es schmerzlich an Gerechtigkeit, Ehre, Mut und Intelligenz seitens der Eliten. Das Ausmaß reicht aber nicht aus, um eine echte Explosion auszulösen. Warum also diese Ideen nicht auch bei den Behörden selbst in die Tat umsetzen? Putin ist jetzt (und für immer) in der Lage, dass er es schaffen kann und es ihm auf jeden Fall gelingen wird."

"Zusammenbruch des regulären Staatsgebildes"

Allerdings drohte Dugin dem Machtapparat auch ganz offen: "Wenn sich nichts ändert, wird sich die Katastrophe wiederholen, und dann wird sie tödlich sein." Im Übrigen gestand der Kreml-Fan, dass der "reale Korridor der Entscheidungsmöglichkeiten immer äußerst eng" sei und die Behörden "niemals allmächtig" seien, aus Gründen, die für Außenstehende "überhaupt nicht offensichtlich" seien. Das lässt eher daran zweifeln, dass sich Putin noch retten kann - ganz abgesehen davon, dass er sicher nicht, wie von Dugin verlangt, Prigoschins "Regierungsprogramm" umsetzen wird.

Politologe Kyrill Rogow spricht von einem "Zusammenbruch des regulären Staatsgebildes" und ist überzeugt, dass "dies nicht das Ende, sondern der Anfang der Geschichte" sei: "Das ist normal für ein altes personalistisches Regime, in dem formelle Institutionen längst durch persönliche Verbindungen und informelle Vereinbarungen ersetzt wurden, die aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr funktionieren." So ähnlich formulierten es zahlreiche Blogs: "Fakt ist, dass sich die Elite massenhaft in die Büsche geschlagen hat. Es war einfach unrealistisch, das nicht zu sehen. Wenn der Präsident sich weiterhin auf diejenigen verlassen will, die bei der ersten Gefahr fliehen, ist das sein gutes Recht, aber dann muss er alle Risiken einkalkulieren, die mit der Arbeit in einem Team einhergehen, das ihn in der ersten Stunde einer NATO-Invasion preisgeben wird."

"Putin verglich sich mit Verlierern"

Der viel zitierte, im Ausland lebende russische Politologe Abbas Galljamow ist überzeugt, dass Putin den Kontakt zur Realität völlig verloren habe, was dessen "Verrats"-Rede bewiesen habe. Dort nämlich habe der Präsident auf die Oktoberrevolution von 1917 verwiesen: "Es ist schwer, sich etwas Dümmeres vorzustellen. Diese Ereignisse sind das eindrucksvollste Beispiel in der Geschichte des Landes für den Erfolg der Aufständischen und die Niederlage der Behörden. In einer autoritären Gesellschaft, in der alles von Opportunismus und der Angewohnheit geprägt ist, sich vor dem Stärkeren zu beugen, sich selbst mit dem Verlierer und den Gegner mit dem Gewinner zu vergleichen, ist das das Letzte, was er brauchte."

Galljamow denkt schon über Putins mögliche Nachfolger nach: So seien die Aktien des Landwirtschaftsministers Dmitri Patruschew gesunken, nachdem dessen Vater Nikolai, der mächtige Sekretär des Sicherheitsrates, beim Management der Rebellion völlig versagt habe. Gute Chancen habe dagegen der Gouverneur von Tula, Alexej Djumin, wobei fraglich sei, ob der erst mal Verteidigungsminister werden wolle, um dann für die zu erwartende Niederlage gerade stehen zu müssen.

"Starke Umorientierung in den Köpfen"

Der mit über 100.000 Followern einflussreiche Publizist Anatoli Nesmijan glaubt, dass Putins "zusammenbrechendes Regime einfach nicht mehr in der Lage" sei, die "Illusion von Stabilität" aufrechtzuerhalten. So würden bereits "rituelle Veranstaltungen" abgesagt: "Eineinhalb Jahre erfolgloser, langwieriger und blutiger Konflikte führten schnell zu einer starken Umorientierung in den Köpfen der Menschen. Im Moment sind sie gezwungen, mit dem Strom zu schwimmen, aber sobald eine Kraft auftaucht, die sie auffordert, 'ihre Bajonette einzusetzen', werden alle Umfragen zu Vertrauen und Stabilität sofort den Bach runter gehen." Die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Putschversuchs sei "dramatisch gestiegen".

Was die Umfragen betrifft, bestätigten erste Ergebnisse bereits, dass Putin nicht ungeschoren aus der Rebellion hervorging: "Soziologische Expressmessungen verzeichneten einen Rückgang des Vertrauens in die Behörden und eine Zunahme des Sozialpessimismus, insbesondere bei den Bevölkerungsschichten, die nahe der Armutsgrenze (ca. 25 %) sind und daher am heikelsten und anfälligsten für populistische Ideen sind."

"Putin ist nur noch glücklicher Opa"

Für das im Exil publizierte Blatt "Novaya Gazeta Europe" kommentierte Julia Latynina, Putin werde vom eigenen Geheimdienst jetzt de facto unter Bevormundung gestellt. Prigoschin habe augenscheinlich Verbündete unter den Spitzenkräften des Kremls, die dem Söldnerchef genug Zeit gegeben hätten, Putins Autorität zu "zerstören" und danach auch die "Verhandlungen" mit dem Söldnerchef übernommen hätten: "Infolgedessen sind diejenigen, die Prigoschin aufgehalten haben, nur noch einen Schritt von der höchsten Macht entfernt, und Putin ist jetzt nur noch ein glücklicher Opa." Wie viele andere legte auch Latynina nahe, dass der Geheimdienst FSB mit Prigoschin unter einer Decke steckt, mit oder ohne Putins Einverständnis.

"Rechtsnormen sind nicht Gebote Christi"

Derweil wird das Regime irre an den eigenen Abmachungen: Während Kremlsprecher Dmitri Peskow verkündet hatte, alle Strafermittlungen gegen Prigoschin und seine Leute würden eingestellt, erfuhr das Wirtschaftsblatt "Kommersant", dass die Staatsanwälte die Akten noch nicht geschlossen haben. Propagandistin Margarita Simonjan, die sich während der Rebellion nicht zu Wort gemeldet hatte, schrieb in ihrem Blog im Nachhinein: "Rechtsnormen sind nicht die Gebote Christi oder die Tafeln Moses. Sie werden von Menschen geschrieben, um die Rechtsstaatlichkeit und Stabilität im Land zu schützen. Wenn sich in einigen kritischen Ausnahmefällen herausstellt, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen und das Gegenteil tun, dann führen sie uns in den Wald."

Putin soll nach Informationen eines Bloggers, der sich mit guten Verbindungen zum Geheimdienst brüstet, im Kreis seiner Vertrauten gesagt haben, er "scheiße auf irgendwelche Garantien" für Prigoschin. Vielmehr wollten Teile des Kremls den Söldnerchef und andere wichtige Rebellen so schnell wie möglich ausschalten. Solche Meldungen dürften Prigoschin nicht sonderlich beeindrucken und überraschen: Der Kampf scheint noch lange nicht zu Ende.