"Nicht geeignet": Russland verbietet Film über Hunger-Krise

Im Oktober waren mehrere geplante Vorführungen des Films noch aus "technischen Gründen" abgesagt worden, inzwischen ist klar: Das russische Kulturministerium will nicht, dass die Doku "Hunger" über die katastrophale Ernährungslage in der frühen Sowjetunion Anfang der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts in die Kinos kommt. "Bürger weisen auf den provokanten und schockierenden Inhalt hin", heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde: "All dies kann laut Zuschauern eine scharfe negative Reaktion in der Gesellschaft hervorrufen, in deren Zusammenhang die Entscheidung getroffen wurde, die Aufführungsgenehmigung zu widerrufen." Es habe "zahlreiche Beschwerden" gegeben. Worauf sich die gründen, wo der Film doch bisher kaum zu sehen war, geht aus der offiziellen Stellungnahme nicht hervor. Der Film sei jedenfalls "nicht geeignet für die Vorführung".

"Das ist Verrat an der Geschichte"

Laut Autor Alexander Archangelsky kann die Doku dennoch in Russland gezeigt werden, allerdings "ausschließlich zu kulturellen und pädagogischen Zwecken im Rahmen der gesetzlichen Aktivitäten von Museen, Ausstellungshäusern oder Bildungseinrichtungen, die grundlegende und zusätzliche Bildungsprogramme durchführen".

Die Entscheidung sei vom stellvertretenden Kulturminister Sergej Obrywalin gefällt worden, so Archangelsky: "Nach welcher Art von Gesetzgebung ist es verboten, über die Tatsache zu sprechen, dass es in den Jahren 1921/23 eine Hungersnot gab? Dass mehr als fünf Millionen Menschen starben? Dass die Welt (übrigens bei weitem nicht alle Länder) über die Ideologie hinwegsah und sich mit den leidenden Bewohnern Russlands solidarisierte? Das ist ein Verrat an der eigenen Geschichte, ein Verrat an der familiären Erinnerung." Zehn Millionen Einwohner der Sowjetunion seien damals gerettet worden, weil der Westen geholfen habe.