Nicht für eine Million Dollar: Rod Stewart lehnt WM-Auftritt ab

Kurz vor der Fußballweltmeisterschaft in Katar äußern sich nun einige Popstars zur Debatte um einen Boykott: Der britische Superstar Rod Stewart will nicht bei der WM gastieren. Wie er der britischen Zeitung Sunday Times in einem Interview erzählte, soll man ihm vor 15 Monaten für ein Konzert zur WM mehr als eine Million US-Dollar geboten haben. "Ich habe es abgelehnt." Es sei aus seiner Sicht einfach nicht richtig.

Zudem kritisierte er, dass der Iran bei der WM teilnehmen darf. Der solle wegen seiner Waffenlieferungen unberücksichtigt bleiben. Stewart bezieht sich offenbar auf Meldungen, dass Iran Drohnen an Russland liefert, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden.

Warum die WM in Katar umstritten ist

Das Turnier in Katar ist aus unterschiedlichen Gründen umstritten. Das Land steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und den Arbeitsbedingungen ausländischer Bauarbeiter stark in der Kritik.

Das Emirat weist die Kritik, sowie Berichte über Tausende Tote in der Baubranche von Katar seit Jahren vehement zurück. Der britische "Guardian" hatte in einem viel beachteten Bericht von 6500 Toten auf allen Baustellen in Katar im vergangenen Jahrzehnt seit der Vergabe gesprochen. Das Organisationskomitee kritisiert eine demnach undifferenzierte und verkürzte Darstellung der Todesfälle.

Sängerin Dua Lipa dementiert Auftritts-Gerüchte in Katar

Die Popsängerin Dua Lipa ("Cold Heart") hat nach einschlägigen Gerüchten nun klargestellt, dass sie keine Pläne habe, im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufzutreten und wies auf die Menschenrechtslage in dem Land hin. "Ich werde nicht auftreten, noch war ich je an irgendwelchen Verhandlungen zu einem Auftritt beteiligt", schrieb die 27-jährige Britin auf Instagram. Sie reagiere damit auf "zahlreiche Spekulationen", denen zufolge sie bei der Eröffnungsfeier am kommenden Sonntag in Katar singen werde.

"Ich freue mich darauf, Katar zu besuchen, wenn das Land alle Menschenrechtszusagen erfüllt hat, die es gemacht hat, als es zum Gastgeber der Weltmeisterschaft ernannt wurde", teilte der Popstar mit. Gänzlich boykottieren will die Grammy-Gewinnerin das Turnier offenbar nicht: "Ich werde England aus der Ferne anfeuern", schrieb die Sängerin.

Sportfreunde Stiller: Glotze nicht einschalten, reicht nicht

Kritik an der Fifa und Katar kommt auch von der bayerischen Band Sportfreunde Stiller, die in der Vergangenheit noch den Fußball zur WM in hymnischen Songs gefeiert hat. Dieser Sport werde von Milliarden von Menschen geliebt, dieses "hohe Gut" in dieser Art zu vermarkten sei ihnen zuwider, ebenso wie die Aussagen des WM-Botschafters aus Katar, dass Homosexualität ein "geistiger Schaden" sein.

"Wenn der einzige Widerstand darin besteht, die Glotze nicht einzuschalten, dann finde ich das auch ein bisschen wenig", sagte Bassist Rüdiger Linhof gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Menschen, die eine WM-Vergabe an Katar kritisierten, sollten stattdessen auch schauen, wie sie darüber hinaus noch aktiv werden können. Und Sänger Peter Brugger findet: "Die Hoffnung ist, dass sich über die vielen Diskussionen vielleicht was ändert. Ich glaube allein ein Boykott macht das nicht, außer es machen wirklich alle mit."

Kabarettist Springer will WM-Spiele ansehen

Der Kabarettist und Vorstand des Münchner Vereins Orienthelfer Christian Springer (57) sieht einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kritisch. "Ich habe den Fußball nie als Menschenrechts-Diplomat gesehen. Und hab' mir ganz viele Spiele in meinem Leben schon angeschaut, die in Schurkenstaaten stattgefunden haben", sagte er im BR. "Insofern muss ich ehrlich sagen, werde ich mir auch Spiele, wenn sie spannend genug sind, aus Katar anschauen."

Wer wegen Katar den Fernseher ausschalte, "der darf dann auch kein Konto mehr bei der Deutschen Bank haben, der darf dann nicht mehr Qatar Airways fliegen, der darf mit ganz vielen Firmen keinen Kontakt mehr haben, weil Katar da drinnen hängt", sagte Springer weiter. "Also, da hängt schon sehr, sehr viel mehr dran als jetzt 22 Fußballer auf dem Feld."

BTS-Mitglied will zur WM-Eröffnung auftreten

Zur Eröffnungsfeier kommen und auftreten wird dagegen ein Mitglied der südkoreanischen Boygroup BTS. Das gaben BTS am vergangenen Samstag auf ihrem Twitteraccount bekannt. Man sei "stolz ankündigen zu können", dass Jung Kook im Al-Bayt-Stadion auftreten werde. In den Kommentaren zeigten sich Fans zum Teil enttäuscht und kritisierten den geplanten Auftritt. Andere nahmen Kook in Schutz und äußerten ihre Vorfreude.

