Nicht-Festival unterstützt Kulturschaffende in Schweinfurt

Heute wurde das Projekt unter dem Motto „Keiner kommt nach Schweinfurt. Alle machen mit“ im Rahmen einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Die ursprüngliche Idee dieser Aktion stammt aus Hamburg und wurde vom Verein MenscHHamburg e.V. entwickelt. Die ARGE Schweinfurter Kulturakteure präsentiert für den 20. Juni ein Solidaritäts-Nicht-Festival zu Gunsten der Schweinfurter Kulturszene.

Bands und Kabarettisten als Unterstützer

Auf der Konzert-Bühne stehen nicht Die Toten Hosen, Farin Urlaub Racing Team, Beatsteaks, Donots oder Olli Schulz. Auf der Jazz- und Kabarett-Bühne treten nicht auf: Erwin Pelzig, Urban Priol, Michael Wollny oder Django Asyl. Der Plan: möglichst viele Menschen aus Schweinfurt und Region kaufen für 18 Euro ein Soli-Ticket und helfen damit der Schweinfurter Kulturszene. All diese Künstler haben gemeinsam, dass sie immer wieder zu Gast in Schweinfurt waren und sind. Sie stehen für die kulturelle Vielfalt, die die freie Kultur für die Region bietet und auch hoffentlich in der Zukunft bieten kann, so die Organisatoren.

Solidarität in der Kulturszene

Seit vielen Jahren arbeiten die Schweinfurter Kulturakteure eng zusammen und unterstützen sich nach Möglichkeiten gegenseitig. Die aktuelle Lage braucht aber noch ein stärkeres Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts, um die Schweinfurter Kultur und ihre Vielfalt zu erhalten, so die Idee.

"Auch die Schweinfurter Kulturszene ist besonders hart betroffen von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Daher bewerben auch wir ein Festival, das es nicht gibt, mit Künstlern die nicht kommen, um Geld zu sammeln mit Kreativität und Humor." Organisator Ralf Hofmann

Zu den Initiatoren gehören Jürgen Dahlke (Kulturwerkstatt Disharmonie), Ingo Schäfer und Jimij Günther (beide KulturPackt für Schweinfurt), Thomas Hübner (Kulturhaus Stattbahnhof), Diana Schmelzer (KuK Filmtheater), André Ottlik (Agentur 19Sieben) und Ralf Hofmann (L19 GmbH – Agentur für Livemarketing).

Videos von Künstlern

Für die sozialen Medien produzieren viele der angekündigten Künstler kleine Videos, in denen sie ihr Nicht-Erscheinen ankündigen und zum Ticketkauf aufrufen. Die Einnahmen aus dieser Aktion werden an Kulturakteure der Region verteilt. Ein Gremium aus den Initiatoren und vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens entscheidet über die Verwendung der Mittel. Künstler und Kulturakteure können Unterstützung beantragen.

