Nicht einfach: Russische Journalisten und ihr Neustart bei uns

"Es gibt ja diesen Witz", erzählt Martynow, "der besagt: Berlin ist das Moskau des gesunden Menschenverstands. Wir planen also auch eine Redaktion in der deutschen Hauptstadt, das wird aber noch einige Monate dauern. Die „Nowaja Gazeta Ewropa“ soll nämlich auch als Zeitung in Deutschland erscheinen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass es in der Europäischen Union auch eine seriöse russische Zeitung gibt, die nicht Propaganda betreibt oder Moskau zuarbeitet, sondern für europäische Werte steht."

Das wäre von großem demokratischem Gewinn und würde Europa um liberale russische Perspektiven bereichern. Ein Glücksfall.