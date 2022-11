"News from the Past": Eine Chronologie der Gewaltgeschichte

Bei diesen "Nachrichten aus der Vergangenheit" handelt es sich um geschichtliche Ereignisse, die in historischem Präsens referiert werden. Eine Chronologie der 1930er- und 40er-Jahre in Deutschland und der Ukraine. Hier Hitler, der Nationalsozialismus und die Judenverfolgung. Dort die stalinistischen "Säuberungen", denen zahllose ukrainische Intellektuelle zum Opfer fielen, sowie die systematische Enteignung ukrainischer Bauern in der Sowjetunion, die zu einer verheerenden Hungersnot mit mehreren Millionen Toten führte. Dieser so genannte Holodomor wurde von der Ukraine vor Jahren schon zum Genozid erklärt und als solcher zwar nicht weltweit, aber zumindest von einigen Nationen anerkannt.

So beginnt die in der Regie des Kiewer Regisseurs Stas Zhyrkov entstandene Stückentwicklung als historische Textkollage, bei der das vierköpfige Ensemble – Leoni Schulz und Edmund Telgenkämper aus Deutschland sowie Vitalina Bibliv und Dmytro Oliynyk – an Tischen lesend vor Mikrophonen sitzt, während dahinter Übertitel an die Wand projiziert werden, die die deutschen respektive ukrainischen Texte der Vortragenden in die jeweils andere Sprache übersetzen.

Schlussfolgerungen mit erheblichem Konfliktpotential

"News from the Past" ist Teil eines Projekts der Münchner Kammerspiele, das sich "Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart" nennt. Und so rückt auf der Bühne bald die Diskussion über die unterschiedlichen Schlüsse in den Fokus, die man fürs Heute aus der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts ziehen kann – vor allem mit Blick auf den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine.

Der von Edmund Telgenkämper vorgetragenen pazifistische Einwand gegen kriegerische Gewalt ist natürliche eine Lehre aus der Geschichte des Nationalsozialismus, in dem Deutschland Täterland war, während sich in der aufgebrachten Erwiderung von Vitalina Bibliv der Verteidigungsreflex der Ukrainer ausdrückt, die nicht abermals Opfer russischer Aggression sein wollen. Diese konträren Schlussfolgerungen bergen erhebliches Konfliktpotential, das "News from the Past" aber nur kurz antippt. Was man der Inszenierung durchaus als Versäumnis ankreiden könnte.

Stas Zhyrkov und Kammerspiele-Dramaturg Martín Valdés-Stauber, die den Abend gemeinsam ersonnen haben, interessiert jedoch erkennbar weniger der Konflikt als vielmehr der Konsens, der in der Erfahrung von Kriegsleid liegt, das Menschen unabhängig von Herkunft und Historie gleichermaßen traumatisiert.

Wechsel in den Ich-Erzähler-Modus

Nach etwa der Hälfte des Abends wechseln die Darsteller in den Ich-Erzähler-Modus. Man kann es zwar nicht überprüfen, aber die Geschichten, die sie nun erzählen, sind höchstwahrscheinlich ihre eigenen. Vitalina Bibliv zum Beispiel, in ihrer Heimat ein Film- und Fernsehstar, schildert ihre Ängste während russischer Raketenangriffe. Flankierend ist ein Handyvideo zu sehen, das sie während eines Rundgangs durch einen Luftschutzbunker gedreht hat.

Edmund Telgenkämper berichtet, wie seine Mutter, eine rumäniendeutsche Heimatvertriebene, während der ersten Woche des Ukrainekriegs obsessiv Nachrichten schaute, offenkundig zurückgeworfen auf das eigene Trauma als Kriegskind. Die verbindende Erfahrung in solchen wie anderen Geschichten, die in den Abend eingeflossen sind: Im Krieg gibt es nur Verlierer.

Das mag als Erkenntnis alles andere als neu sein, ist aber nichtsdestoweniger erschütternd dank der persönlichen Zeugenschaft derer, die diese Erkenntnis hier formulieren. Zhyrkov und Valdés-Stauber haben die Geschichten ihrer Darsteller gerade so stark künstlerisch verdichtet, dass der Abend keinen Reality-TV-Voyeurismus bedient, und zugleich so zurückhaltend sprachlich geformt, dass er nicht den Charakter des Authentischen einbüßt. Das lässt "News from the Past" über die Vorstellung hinaus nachwirken.