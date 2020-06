Newcomer aus Aarhus – die dänische Band Yune

Eine neue Band aus Aarhus, Dänemark stellt sich vor: Yune haben ihr erstes Album "Agog" veröffentlicht. Sie beginnen sehr getragen mit dem Klang von vibrierenden Cello-Saiten. Die Musik bleibt melancholisch bis molllastig, auch wenn sich manche Streichereinlage um leichte Heiterkeit bemüht. Aber Yune müssen keine Erwartungen erfüllen.

Marokko als Inspiration

Fünf Musiker stecken hinter den verhalten klingenden Songs. Man hat beinahe den Eindruck, sie haben ihren Wüstentrip nach Marokko mit angezogener Handbremse hinter sich gelegt. Denn dort, in Marokko, wollten sie sich inspirieren lassen für ihre Musik und ihr Video – und beides haben sie dort aufgenommen. Der ortsansässige Hund, der auf dem Track "Odd One Out" bellt, durfte auch mit drauf.

Tobias Sachse heißt der Sänger, Texter, Komponist und Synthesizermann der Band. Sanftheit und Tiefgang scheint seine Stimme zu verbreiten. Auch er klingt, als würde er sich selbst ausbremsen. Fragilität, Stundenuhren und wie man der Zeit beim Vergehen zusehen kann, das sind die Schlüsselthemen auf den zehn Tracks des Albums. Gedämpft bleiben Stimmung und Sound bis zum Ende. Nur einmal wird es etwas unruhiger und lauter. Auf einem anderen Song zieht die Geschwindigkeit kurzzeitig an. Auch dort geht es um …. die Zeit!