"Niederschmetternd": New Yorker Met verschiebt Neustart auf 2021

Selbst, wenn der Betrieb nächstes Jahr wieder anläuft, wird manches noch sehr ungewohnt sein. Gelb kündigte an, mehr Vorstellungen bereits vor sieben Uhr abends beginnen zu lassen und die üblichen Aufführungsdauern zu verringern. Grund dafür sei die Erwartung, dass zumindest Teile des Publikums auch Ende 2021 weiterhin "sehr vorsichtig" sein werden. So soll Modest Petrowitsch Mussorgskis "Boris Godunow" in einer gut zweistündigen Originalversion auf die Bühne kommen, auch eine Barockoper wie "Rodelinda" soll gekürzt werden und Puccinis "Madama Butterfly" ohne Pause aufgeführt werden. Weitere Angebote wie "Cinderella" sollen auf "familienfreundliche" neunzig Minuten beschränkt werden.

Oper über Rassismus zum Neustart

Als Eröffnungspremiere ist am 27. September 2021 Terence Blanchards "Fire Shut Up in My Bones" vorgesehen, eine Oper, die auf den gleichnamigen Lebenserinnerungen des Schwarzen Journalisten Charles M. Blow beruht. Die Uraufführung fand 2019 in Saint Louis statt. Blow, Jahrgang 1970, arbeitet für die Meinungsseite der "New York Times", wo er zwei Mal wöchentlich eine Kolumne schreibt, gehört zu den scharfen Kritikern von Präsident Donald Trump und äußert sich häufig und teils polemisch zum Alltags-Rassismus in den USA. Derzeit arbeitet er an einem Buch, dass im kommenden Februar erscheinen soll: "The Devil You Know: A Black Power Manifesto". Darin will er seine Schwarzen Landsleute auffordern, deutlich energischer als bisher politisch aktiv zu werden.

Die Schwarze Filmemacherin Kasi Lemmons schrieb nach Blows aufwühlenden Memoiren das Libretto. Chef-Dirigent Yannick Nézet-Séguin, der die Absage der Saison 2020/21 als "niederschmetternd" bezeichnete, sprach von einem "absoluten Thrill", die Premiere leiten zu dürfen und gab sich dankbar, dass die Met mit diesem Programm auf die "wichtigen sozialen Veränderungen" reagiert, die sich gerade abspielten.