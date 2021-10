New York Times lobt Münchner Kulturszene in höchsten Tönen

Bei den Kammerspielen lobt die NYT die Produktion "Like Lovers Do (Memoirs of Medusa)" des israelischen Autors Sivan Ben Yishai: "Das provokante Stück ist ein grimmiges und kompromissloses dramatisches Werk über sexuelle Gewalt, Missbrauch, Selbstbeschädigung und den verhängnisvollen psychischen Folgen, denen Mädchen und Frauen in sexistischen Gesellschaften ausgeliefert sind." Weil es eine "Warnung" für besonders sensible Zuschauer gab, vermutete die New York Times eher einen Marketing-Gag oder Satire: "Ironie und schwarzer Humor halfen den Zuschauern, diesen ansonsten durchweg düsteren Abend zu überstehen."

München leuchtet über den Atlantik

Die Kammerspiele haben auf ihrer Homepage eine "Triggerwarnung" über das Stück eingestellt: "Der Text enthält viele Schilderungen von sexualisierten Gewalthandlungen, die belastend und re-traumatisierend wirken können."

Begeistert war die NYT außerdem vom einstündigen Drama "Die Politiker", das Wolfram Lotz verfasst hat. Die drei Akteure auf der Bühne der Kammerspiele machten den Text intensiv "bis zur Weißglut".

"Zwei Theater, unterschiedliche Welten", so die Schlagzeile der US-Zeitung. Ob sich München was drauf einbilden sollte, sei dahingestellt. Aber die Stadt leuchtet immerhin über den Atlantik.