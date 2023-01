New York: Chor aus Hof tritt in der Carnegie Hall auf

Große Ehre für rund 40 Sängerinnen und Sänger aus Hof: Die Mitglieder der Michaeliskantorei und des Schulchors des Jean-Paul-Gymnasiums fliegen zu einem Auftritt nach New York. Am kommenden Montag treten sie in der Carnegie Hall auf. Sie gilt als eines der berühmtesten Konzerthäuser der Welt.

Hofer Chor hätte schon 2021 in New York auftreten sollen

Die Hoferinnen und Hofer führen dort zusammen mit sieben anderen Chören aus der ganzen Welt das Requiem des Komponisten Sir Karl Jenkins auf. Die beiden Chöre aus Hof sind dabei die Einzigen aus Bayern. Aus Deutschland kommt nur noch ein weiterer Chor aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.

Eine US-amerikanische Konzertagentur war über das Internet auf Hof aufmerksam geworden, denn die Michaeliskantorei hatte bereits 2017 mit Unterstützung des Jean-Paul-Oberstufenchors das Jenkins-Requiem in Hof aufgeführt, erklärt Dekanatskantor und Kirchenmusikdirektor Georg Stanek im BR-Gespräch. Die Konzertagentur aus den USA hatte danach die Oberfranken ursprünglich für 2021 zu dem internationalen Chor-Workshop mitsamt Auftritt in die Carnegie Hall eingeladen. Coronabedingt hat sich das Projekt auf Januar 2023 verschoben.

"Das ist wie ein Sechser im Lotto. Es ist eine große Ehre für uns, in der Carnegie Hall auftreten zu können." Dekanatskantor Georg Stanek

Chorsänger aus Oberfranken treffen auf Sir Karl Jenkins

Man freue sich, bei dem Konzert am Montag den Komponisten Sir Karl Jenkins persönlich kennenlernen zu können. Der 78-Jährige aus Wales ist ein weltweit gefragter und vielseitiger Künstler. Er komponiert Musiken für Werbespots genauso wie Klassik und Pop, viele seiner Stücke – darunter "A Mass For Peace" – standen wochenlang in den Charts und sind mit Platin und Gold ausgezeichnet.

Auch 20 Schüler reisen mit in die USA

Von den 65 Sängerinnen und Sängern der Michaeliskantorei ist rund ein Drittel in New York dabei. Vom Jean-Paul-Gymnasium reisen 20 junge Menschen mit Chorleiterin Maniana Füg. Aufgrund des um zwei Jahre verschobenen Auftritts sind einige der Schülerinnen und Schüler des Jean-Paul-Schulchors bereits im Studium oder in der Ausbildung. Von den Reisekosten für die jungen Leute von insgesamt rund 40.000 Euro übernimmt die Dr.-Hans-Vießmann-Stiftung etwa die Hälfte, freut sich Schulleiter Stefan Klein.