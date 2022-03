Neustart für Spielbetrieb am Mainfrankentheater in Würzburg

Media

Aufatmen am Mainfrankentheater in Würzburg: Nachdem der Spielbetrieb wegen der Omikron-Variante im Februar komplett eingestellt wurde, gab es am Samstag einen Neustart mit der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart.

