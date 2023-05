Neustart als Campingplatzbetreiber im Bayerischen Wald

Julia und Steffen Lorenz stehen auf ihrer Baustelle. Da, wo jetzt noch Baustrahler und Werkzeug herumliegen, sollen bald wieder Camper einchecken können. In der neuen Rezeption soll auch ein Unverpackt-Laden eröffnen – denn die Nahversorgung hier oben auf über 1000 Metern Höhe ist vor allem an den Wochenenden nicht ganz einfach, sagt Julia.

2021 haben Julia und Steffen Lorenz den in die Jahre gekommenen Campingplatz am äußersten Zipfel Bayerns, an der Grenze zu Tschechien, übernommen. Im Mai 2023 starten sie in ihre dritte Sommersaison. Als Neueinsteiger im Camping-Business müssen sie sich vielen Herausforderungen stellen – auch, weil sie keine gelernten Handwerker sind, sondern vorher in einer Werbeagentur in München gearbeitet haben. Den Schritt sind sie sehr bewusst gegangen: Sie suchten eine neue Aufgabe und ein sinnerfüllteres Leben.

Ausbrechen aus dem Hamsterrad

"Natürlich gehen wir viele Risiken ein: Wir haben unser Zuhause aufgegeben, unsere Jobs und auch unser soziales Netz, das wir in München aufgebaut hatten, um das hier zu machen und komplett neu anzufangen." Julia Lorenz

Einen besonderen Ort für Reisende zu schaffen, an dem es auch Raum für Kunst, Konzerte und Co-Working geben soll – die Idee dafür hatten sie schon länger: Julia und Steffen sind viel gereist, haben inspirierende Menschen und Orte kennengelernt und immer deutlicher den Wunsch verspürt, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Den "letzten Tritt in den Hintern", wie Steffen es formuliert, habe ihnen die Corona-Krise gegeben: "Wir haben früher vor allem Kinowerbung gemacht und die Branche war komplett tot zu der Zeit. Wir waren deshalb in Kurzarbeit und hatten viel Zeit zum Nachdenken. Wir fragten uns, ob jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen ist, einen beruflichen Wandel zu vollziehen."

Um ihren Traum zu verwirklichen, suchten sie nach einem Grundstück auf dem Land, da die Immobilienpreise dort deutlich niedriger sind als in München, wo sie viele Jahre lang lebten. Im Internet fanden sie schließlich die entscheidende Annonce: Campingplatz in Finsterau zu verkaufen - 30 Kilometer von dort entfernt, wo Julia groß geworden ist.

Julia und Steffen Lorenz verliebten sich schnell in den Campingplatz und die Gegend um Finsterau im Landkreis Freyung-Grafenau. Ein Gründerkredit half bei der Finanzierung.

"Das ist eine super Gegend hier. Es ist ein Geschenk, hier wohnen zu können. Wilde Natur direkt vor der Haustür." Steffen Lorenz

In den ersten zwei Jahren haben Julia und Steffen mit ihren beiden Kindern provisorisch im alten Schullandheim auf dem Gelände gewohnt. Im Februar dieses Jahres konnten sie in ihr neu gebautes Haus direkt nebenan ziehen – nach einigen beruflichen Meilensteinen "ein riesiger privater Meilenstein", wie Julia sagt. Ab und zu hat sie noch Sehnsucht nach München. Doch das Gefühl, angekommen zu sein, wird immer stärker.

Leben auf dem Land: Erfüllter und glücklicher?

Dass sie mit den verschiedenen Baustellen auf dem Campingplatz nicht immer so schnell vorankommen wie geplant, nehmen Julia und Steffen inzwischen gelassen. Und natürlich bringt ein eigener Betrieb viel Arbeit und auch Risiken mit sich - auch das nehmen die beiden für ihren Lebenstraum in Kauf: "Am Ende des Lebens bereut man eher die Dinge, die man nicht gemacht hat als die, die man gemacht hat", davon ist Steffen überzeugt. Und wenn was schiefgeht? Julia hat eine klare Antwort: "Dann ist man um viele Erfahrungen reicher."