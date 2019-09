Neureich auf dem Pulverfass: "Ariadne auf Naxos" in Augsburg

Dirk Schmeding inszeniert in Augsburg "Ariadne auf Naxos". Er studierte Kunst- und Literaturwissenschaften an der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig und arbeitete zunächst als Regieassistent u.a. in Weimar, Stuttgart, Berlin und Dresden. Seit 2014 ist er als freischaffender Opernregisseur tätig. Peter Jungblut sprach mit ihm für die Sendung kulturLeben auf Bayern 2 über seine Arbeit im Martinipark.

Peter Jungblut: Neureiche Herrschaften haben ja bekanntlich nicht immer einen gediegenen Geschmack, sondern lassen es ganz gerne mal richtig krachen. Sie zeigen also, was Sie haben. Deshalb will der reichste Mann von Wien auch nicht nur ein Feuerwerk abbrennen und ein Abendessen spendieren, sondern seinen Gästen auch noch eine Oper und eine Komödie bieten. Und zwar gleichzeitig, damit es nicht so lange dauert. Die Rede ist natürlich von "Ariadne auf Naxos", der Oper von Richard Strauss. Am Sonntag hat sie in Augsburg im Martinipark Premiere, inszeniert von Dirk Schmeding. Ja, was für ein Banause, dieser Mann, der da mit seinem Geld um sich wirft, oder?

Dirk Schmeding: Ja, das kann man so sagen. Vor allem tritt er ja nie auf. Er lässt sich immer schön vertreten von seinem Haushofmeister!

Der macht das aber recht gut und tut so, als ob das das Selbstverständlichste der Welt ist.

Wobei man nicht ganz genau sagen kann, wen er denn da vertritt. Ob er immer nur die Meinung seines Herren kundtut oder ob sich seine eigene da auch noch darunter mischt.

Herr Schmeding, Sie spielen im Martinipark in Augsburg, also in dieser Industriehalle. Da ist die Bühnentechnik etwas eingeschränkt. Was interessiert Sie an diesem Stück, an dieser Oper?

Ja, da sind die Antworten vielfältig, und die banalste ist wahrscheinlich erst mal diese tolle, farbige und so energiereiche Partitur, die ich so schätze. Dann habe ich so ein bisschen ein Faible für, sagen wir mal, sportliche Herausforderungen für die Regie. Ariadne, das ist ja nun ein Stück, an dem ganz regelmäßig die Regie scheitert. Oder vielleicht, sagen wir es gern noch ein bisschen fatalistischer, regelrecht scheitern muss. Und das nehme ich erst mal als sportliche Herausforderung.