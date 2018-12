Diese Studie will zeigen, wie schön Neuperlach ist

Natürlich ist Neuperlach schön. Wer schon einmal dort war in den letzten Jahren oder gar dort lebt, der weiß, dass die Münchner Trabantenstadt, die vor 50 Jahren als Utopie gedacht war, bald danach aber als Paradebeispiel eines architektonisch-sozialen Desasters herhalten musste, besser ist als ihr Ruf. Das sagten zwar schon Ende der siebziger Jahre Soziologen und auch manche Architekten oder Stadtplaner. Doch die Vorurteile wurden immer wieder beflügelt – auch durch rebellische Liedermacher wie Georg Ringsgwandl, der 1980 auf seiner CD "Alpenrock" von den "Mopedrockern Neuperlachs" sang. Ja, da sind sie – die Klischees von Verwahrlosung und Großwohnsiedlungs-Brutalismus.

Mit diesen Vorurteilen räumt jetzt die Studie "Neuperlach ist schön" auf, die morgen in München vorgestellt wird. Initiiert und begleitet hat sie der Architekt Andreas Hild, zugleich Professor für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der Technischen Universität. Klar, er will Aufmerksamkeit erzeugen mit dieser 700 Seiten starken, ungemein komplexen Untersuchung, die als Buch erscheint, über drei Jahre von Professoren und Studierenden erarbeitet und eben provokativ mit "Neuperlach ist schön" betitelt.

Comeback der Großwohnsiedlungen?

Andreas Hild weiß natürlich, dass er nicht der einzige ist, der gemeinsam mit seinen Studenten Neuperlach plötzlich schön findet, dass es vor ihm schon andere gab, die Ähnliches kundtaten. Aber Hild tut es jetzt mit universitärer Rückendeckung, in wissenschaftlicher Breite und Gründlichkeit – und das macht die Sache schon bemerkenswert sowie wirkungsvoll. Nicht nur für die gefühlt über die Jahre immer näher an die Stadt herangerückte Trabantensiedlung, sondern überhaupt für das Lebensgefühl und die Wahrnehmung der Menschen, die in vergleichbaren Konglomeraten wohnen (ob nun in München, Berlin oder Köln) und darüber alles andere als unglücklich sind.

Was haben Andreas Hild und seine Mitstreiter also im Sinn? Das Comeback verhasster Großsiedlungen? Zuerst einmal geht es um eine Neubewertung Neuperlachs, um eine vorurteilsfreie Bestandsaufnahme. Da gibt es viele durchaus großzügig zu nennende Wohnungs-Grundrisse sowie viel Grün drum herum (das inzwischen so gesprossen ist, fast als würde man im Englischen Garten wohnen) – und eine unerwartet geringe Wohndichte, rund um das Dreifache niedriger als in beliebten Innenstadtvierteln wie etwa der Münchner Maxvorstadt. Andererseits ist Neuperlach natürlich kein Paradies – die Fassaden mancher Wohntürme und Wohnscheiben nennen darf man schon hässlich nennen. Zudem ist die Infrastruktur an Geschäften, kleinen Handwerksbetrieben und kulturellen Einrichtungen unterentwickelt. Da gibt es Handlungsbedarf.

Zauberformel Nachverdichtung

Die Studie liefert Denkanstöße, malt neue Utopien an den städtebaulichen Horizont, zeigt Wege auf der kostengünstigen Sanierung, der Optimierung in der Definition von öffentlichen und privaten Räumen. Natürlich hat sie einen Subtext – und der lautet: Nachverdichtung. Das ist die aktuelle Zauberformel gegen die Wohnungsnot, den Mangel und die hohen Erschließungskosten neuer Flächen. Auf rund 70 der 700 Seiten zeigen Andreas Hild und seine Mitstreiter, wie das konkret gehen kann: mit Andocken, Aufstocken und Anspecken. So entwickeln sie Strategien für eine zweite Chance des schönen Neuperlachs.