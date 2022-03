Neun Tage Lesen: Die Münchner Bücherschau junior startet

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe, initiiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern, liest Margit Auer aus ihrer Roman-Serie "Die Schule der magischen Tiere" (Carlsen). Das jüngste von 22 Büchern um die Wintersteinschule, die sprechenden Tiere und die Lehrerin Miss Cornfield, ist im vergangenen Herbst erschienen. Im Vorfeld signiert die Schriftstellerin aus Eichstätt ihre Bücher, im Anschluss an die Lesung wird zudem der von ihren Romanen inspirierte Kinofilm im Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum gezeigt. Es gibt wenige Restkarten an der Tageskasse.

Lesungen vielerorts in München

Im Münchner Stadtmuseum ist zudem die traditionelle Buchausstellung zu sehen. Nach Angaben der Veranstalter werden 5.000 Titel aus der Kinder- und Jugendliteratur gezeigt. Auch eine digitale Buchausstellung auf der Internet-Präsenz der Bücherschau Junior wird angeboten. Lesungen und Gespräche mit Autorinnen und Autoren finden derweil an verschiedenen Orten in München statt, darunter im Literaturhaus.

Am Samstag nächster Woche (19.3.) stellt dort der Unterwasserarchäologe Florian Huber sein Buch "Versunkene Schätze" vor, erschienen in der populären "Was ist Was"-Wissensserie (Tessloff). Er erzählt Geschichten von Atlantis bis zur Titanic. Und vielleicht ja auch – ganz aktuell – vom Fund des Expeditionsschiffs "Endurance". Gerade wurde bekannt, dass das Wrack des Schiffes von Antarktis-Forscher William Shackleton im Südpolarmeer entdeckt worden ist. Die Lesung mit Florian Huber beginnt um 15.00 Uhr.

Zeitgeschichte und Sibylla Merians Welt

Kirsten Boie, eine der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen in Deutschland, beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. In ihrem Jugend-Roman "Dunkelnacht", erschienen im vergangenen Jahr, schrieb sie über die Penzberger Mordnacht vom April 1945. In ihrem neuen Buch "Heul doch nicht, du lebst ja noch" (Oetinger), erzählt sie von drei Jugendlichen in Hamburg, unmittelbar nach dem Kriegsende. Am Montag (14.3.) ist Kirsten Boie zu Gast bei einer digitalen Lesung im NS-Dokumentationszentrum. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr.

In einem großen Bilderbuch erinnern die Autorin Maja Nielsen und die Münchner Illustratorin Sophie Schmid an die Naturforscherin und Malerin Maria Sybilla Merian und ihre "Reise ins verborgene Reich der Schmetterlinge" (Gerstenberg). 1699 fuhr Maria Sybilla Merian nach Surinam und erkundete dort die Wunderwelt der Falter. Sophie Schmid veranstaltet – begleitend zum Buch – einen Druckworkshop für Kinder, am letzten Tag der Bücherschau Junior (20.3.). Auch solche Einblicke in die Welt der Bücher gehören zum Programm des Münchner Lesefestes. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Münchner Bücherschau junior.