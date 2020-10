Neun Leben mit starken Brüchen: Zum Tod von Herbert Feuerstein

Der Entertainer und "Komiker, der nicht lachen kann" (Die Welt) wurde 1937 in Zell am See geboren. Seine Mutter war Nazi-Blockwart, der Vater Kreisgeschäftsführer der NSDAP im österreichischen Bischofshofen, "nur ein Ehrenamt", soll er später behauptet haben: "Mein Vater war also ein Heuchler, aber das kann ich ihm nicht zum Vorwurf machen, denn das bin ich in vielen Situationen selber", so Feuerstein in seinen Erinnerungen. Er sei "vaterlos" geblieben: "Für mich existierte er nicht." Die Mutter wiederum sei "von keinerlei Gefühl" besetzt gewesen.

"Giftzwerg der Musikkritik"

Feuerstein studierte zunächst am Salzburger Mozarteum Klavier, Cembalo und Komposition. Schon damals wusste er die Leute gegen sich aufzubringen: Nachdem er ein Werk des Präsidenten der Salzburger Festspiele verrissen hatte, musste er die Hochschule verlassen. Ein Kapitel in seinen Lebenserinnerungen heißt denn auch vielsagend: "Kaffeehausliterat in Wien und Giftzwerg der Musikkritik". 1960 ging er mit seiner ersten Ehefrau, der Hawaiianerin Pearl Higa, nach New York, wo er als Journalist tätig war, u.a. bei der deutschsprachigen "New Yorker Staatszeitung".