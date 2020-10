Neues Woodkid-Album "S16": Anstrengend schöner Zündschnur-Pop

Die Szene wird nicht aufgelöst und schon schleppt uns Woodkid zum nächsten Drama-Schauplatz: Im kunstvollen Video zur Single „Goliath“ folgt ein Kohlekumpel zwischen den riesigen Schaufelrädern dem Weg der Kohle, die in einem Abgrund, in einem tiefen Feuerloch landet, wo gerade das nächste schwarze Riesenmonster geboren wird.

Schwefel als Sinnbild

Junge, wo läufst du hin? Wie konntest Du Dich nur so verlieren? Wie kann man nur so blind sein!? singt der chronisch unheilvoll intonierende Woodkid. Das zerbrechliche Individuum umgeben von mächtigen Energiekörpern in einem Kosmos aus Maschinen. Und der Albumtitel als ultimatives Sinnbild dafür: S16. Das chemische Element von Schwefel. Der Inbegriff jenes Kontrasts, an dem sich Woodkid in den neuen Songs abarbeitet: Schwefel – einerseits Symbol für Teufel und eine düstere Welt. Schwefel, die Grundzutat zur Herstellung von Waffen. Schwefel wird aber auch als Dünger eingesetzt. Als Lebenserzeuger.

Wie geht also nun die ganze Sache aus? Mensch vs. Maschine? Woodkid setzt auf die jungen, neuen Generationen. Und holt noch einmal den japanischen Mädchenchor – quasi als mehrköpfiges Orakel auf die Bühne. Der Chor klingt gleichzeitig utopisch und dystopisch. Gleichzeitig Katastrophenunkenruf und Hoffnungsecho. Diese Gleichzeitigkeit macht Woodkids Zündschnur-Pop so anstrengend schön. Achtung, gleich knallts! …..