Neues von Jane Birkin, der Femme Fragile des French Pop

Auf ARTE war vor kurzem ein berührendes Porträt von Jane Birkin zu sehen. Kindfrau, Künstlermuse, Sängerin und Schauspielerin, Gefährtin von Serge Gainsbourg, Mutter von Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon, beide ebenfalls als erfolgreiche Sängerinnen. Jetzt fügt die 74-jährige Sängerin und Songschreiberin ihrem Songbook weitere Seiten hinzu: "Oh! Pardon Tu Dormais" heißt Birkins neuer Longplayer, den sie im Team mit dem Musiker und Popstar Étienne Daho sowie einem vertrauten Produzenten erarbeitet hat.

Album erinnert an Birkins Regie-Debut von 1992

Wie "Oh, Pardon Tu Dormais", was mit "Oh Verzeihung, Du hast gerade geschlafen..." übersetzt werden kann, heißt auch ein Film von 1992, bei dem Jane Birkin Regie geführt hat. Darin streitet sich ein Paar eine Nacht lang über die Liebe, den Tod, den Alltag und die Erinnerungen. Ein Kammerspiel über den existenziellen Kampf um das Leben. Birkin greift, wenn man so will, diese Thematik auf ihrem neuen Album auf. Birkin, die 'femme fragile' des French Pop, spricht in den Lied-Texten über den allzu frühen Tod ihrer ältesten Töchter Kate, die 2013 starb. Ein schwerer Verlust, den sie immer noch nicht überwunden hat.