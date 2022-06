Neues vom Buchmarkt: "Schlachtensee" von Helene Hegemann

"Ich wehr mich immer gegen dieses Authentizitätsding, also ich will nicht so eine authentische Kuh sein, die um über einen Autounfall zu schreiben, einen Autounfall erlebt haben muss", sagt Helene Hegemann. "Ich finde das schrecklich, diese Auffassung, dass Künstler leiden müssen, und ich finde es auch furchtbar, ununterbrochen gefragt zu werden, was jetzt eins zu eins mit mir zu tun hat, weil eigentlich sollte das nicht interessieren, denn es sollte um ein Buch gehen."

Short Stories nach nordamerikanischer Art

Ihr neues Buch trägt den Titel "Schlachtensee" und versammelt 14 Kurzgeschichten. "Stories", steht auf dem Einband. Und tatsächlich haben diese Stories etwas, das man häufiger in amerikanischer Gegenwartsliteratur findet als hierzulande: Figuren, die durch den Augenblick taumeln, einen bluesigen Sound, die Allgegenwart von Gewalt.

"Die Pfauengeschichte" beispielsweise, die zudem in Amerika und Kanada angesiedelt ist und in der es um Hierarchien und Doppelmoral geht: Ein Mann erschlägt einen Pfau mit einem Golfschläger, einfach, weil das Tier ihn nervt. Diese Geschichte kursiert auf Dinnerparties, zwischen einem Talk über die gespaltene Gesellschaft und die sich öffnende Schere zwischen Arm und Reich. Dieselben Menschen, die vorgeben, Tiere zu lieben, sehen am nächsten Tag hilflos zu, wie die Katze langsam und spielerisch einen Vogel tötet - während sie selber sich vier Hähne angeschafft haben und dann achselzuckend in Kauf nehmen, dass diese sich tot kämpfen, gleich am Tag ihrer Ankunft.

Filmische Erzählweise

Helene Hegemann erzählt das mit harten Schnitten, sehr szenisch, sehr filmisch. An Art-House-Filme erinnern auch die Settings ihrer Geschichten: eine Cocktailbar in Toronto, wo eine Angestellte mit Tigertattoo die Jukebox desinfiziert; ein Bahnhof in der österreichischen Provinz im Winter; ein See zwischen halb verputzten Häusern und Trampelpfaden aus Schlamm.

Dabei sind diese Orte weit mehr als Kulissen: Sie werden zu Dialogpartnern, herausfordernd, begleitend. In der Geschichte zum Beispiel, die eine Zeile aus einem Morrissey-Song zum Titel trägt: "You have killed me and there is no point saying this again, but I forgive you, I forgive you". Darin geht es um einen Jungen, der den seltsamen Namen Minute trägt und der einem Gleichaltrigen begegnet: zunächst auf einer Party unter besoffenen und bekifften Jugendlichen, später auf einer anderen Party, immer aber in einer seltsamen Landschaft, die von Wildwuchs und durchlaufenden Wildschweinen geprägt ist. Eine Landschaft zwischen Realität und Alptraum. Und ein Grenzgänger zwischen Tag und Traum wird auch Minute, den seine Gefühle für den anderen überfallen. Als die beiden einmal sehr nahe nebeneinanderliegen, an dem See, und Minute seinen Kopf auf den Oberarm des anderen legt und dabei die tätowierten Buchstaben als Abdrücke auf seinem Gesicht zu spüren glaubt, da sagt der andere Junge, dass der Himmel irgendwie rührend sei in seiner nicht nachlassenden Begeisterung. Landschaften und Gefühle überlagern einander, und während Gefühle nicht benannt werden können, sind Landschaften einfach da, mal euphorisch, mal kühl.