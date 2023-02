Neues vom Buchmarkt: "In blaukalter Tiefe" von Kristina Hauff

"Querelle" heißt die Segelyacht. Der Bootseigner Eric bietet sie, unter seinem Kommando als Skipper, für Ferien an Bord an, gern im beliebten Revier vor Schwedens Küste: im Schärengarten. Den beiden Paaren jedoch, die sich auf diese Segelreise einlassen, wird der Name des Schiffes bald zum bösen Omen, zu einer Reise "In blaukalter Tiefe".

Stresstest beim Segeltörn

"Lust auf ein Segelschiff als Romanschauplatz" hatte Kristina Hauff schon lang. Der konkrete Anstoß zum Roman sei – so die Autorin - von ihrer Verlegerin Ulrike von Stänglin gekommen. Nach der Begegnung mit ihr sei sie nach Hause geradelt und "prompt kam mir unterwegs eine Idee: Fünf Menschen segeln gemeinsam los, und nur vier kehren an Land zurück."

Andreas, erfolgreicher Rechtsanwalt, möchte mit dem Segeltörn nicht nur seinen in Schlingerkurs geratene Ehe mit Caroline retten. An Bord will er auch die Stress-Resilienz seines jungen Mitarbeiters Daniel austesten, den er gern zum Junior-Partner in seiner Kanzlei machen möchte. Daniel nimmt seine Freundin Tanja mit, die angesichts der drei Alpha-Menschen in ihrer Nähe fürchtet, mit ihrem Verständnis von Miteinander hier unterzugehen.

Fahrt nimmt gefährlichen Kurs auf

Eric, der Skipper, lässt sich von keinem der vier Gäste wirklich in die Karten schauen. Und während Caroline versucht, Erics Interesse zu wecken, treibt Andreas mit seinen manipulativen Fähigkeiten alle anderen auf einen höchst gefährlichen Kurs. "Im Roman erzähle ich von menschlichen Fassaden, die zu bröckeln beginnen, und von den dahinter liegenden Geheimnissen, die Stückchen für Stückchen sichtbar werden. In der Enge an Bord eines Segelschiffes kann man sich nicht ins Private zurückziehen. Die Figuren können sich nicht ausweichen. Und noch mehr als das: Angesichts eines schweren Sturms sind sie existenziell voneinander abhängig.

Unwiderstehlicher Sog in die Tiefe

Kristina Hauff gestaltet ihren neuen Roman "In blaukalter Tiefe" zu einem raffinierten Kammerspiel. Die "Querelle" wird zur Bühne, Handlungszeit und Ort sind gleichermaßen begrenzt, die Kreise um die Figuren werden immer enger. Alles steuert auf einen dramatischen Höhepunkt zu. Es ist unverkennbar, dass die Autorin ihren Ursprung im Theater hat. Virtuos hält sie alle Fäden in der Hand, inszeniert die Geschichte mit viel Gespür für Timing und Beziehungsgeflechte innerhalb ihres Personals.

Die entfesselten Kräfte einer vollkommen unterschätzten Natur spiegeln die Situation auf der "Querelle": Die Personen sitzen, jede für sich, dem Irrglauben auf, das Geschehen an Bord in der Hand zu haben. Es ist kein Zufall, dass man beim Lesen an Edward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" denken muss. "In Blaukalter Tiefe" gehört zu jenen Büchern, die einen von Beginn an einsaugen, so dass man begeistert mit an Bord geht und bereitwillig versinkt um nach knapp 300 verschlungenen Seiten wieder aufzutauchen, mit einer großartigen Lektüre-Zeit im Fangnetz.

"In Blaukalter Tiefe" von Kristina Hauff ist im Hanser Verlag erschienen.