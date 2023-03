Neues vom Buchmarkt: "Hiroshima" von John Hersey

Als John Hersey nach Hiroshima reiste, schüttelten seine Kollegen den Kopf. Die Weltgeschichte war schließlich weitergezogen. Der Krieg vorbei. Journalistische Sporen verdiente man sich anderswo. Doch Hersey ließ sich davon nicht abhalten. Er schaute hin, als niemand mehr hinschaute, und vor allem auch: niemand hinschauen sollte. "Am Morgen, Punkt 8 Uhr 15 japanischer Zeit, am 6. August 1945, in dem Moment, da die Atombombe über Hiroshima explodierte, hatte sich Fräulein Toshiko Sasaki, Beamtin in der Personalabteilung der Ostasiatischen Zinnwerke, eben auf ihrem Platz im Fabrikkontor niedergelassen und wandte den Kopf, um mit dem Mädchen am Nachbartisch zu sprechen." So beginnt John Hersey seine Reportage, den vielleicht wirkmächtigsten journalistischen Text des 20. Jahrhunderts.

Einer der wirkmächtigsten Texte des 20. Jahrhunderts

Hersey steigt ein mit einer Szene, die die Katastrophe ins Alleralltäglichste hineinzieht, die Bombe zwischen kleinen, banalen Gesten wie einer Drehung des Kopfes platziert. Hyperreal und Surreal zugleich. Der Himmel explodiert und Hersey schaut mit fast buchhalterischer Sturheit auf den Boden. Hält minutiös fest, wer die Menschen sind, die den 6. August 1945 in Hiroshima erleben.

32 Jahre alt ist Hersey, als er im Auftrag des New Yorkers nach Japan fährt. Damals bereits ein erfahrener Kriegsreporter und frischgebackener Pulitzerpreisträger. Zwei Wochen verbringt er in Hiroshima. Will die Wahrheit herausfinden, für die man sich in den USA schon lange nicht mehr interessiert.

Der Regierung ist es gelungen, den 100.000-fachen Mord herunterzuspielen. Die Atombombe, dieses rätselhafte Ding, das eh keiner so richtig versteht, als legitimes Kriegsmittel zu verkaufen. Immerhin hat sie den Krieg beendet. Bis in den Kongress schaffen es die Militärmärchen. Ein General verkündet dort, der Strahlentod sei eine besonders angenehme Art zu sterben. Und mitten hinein in dieses Klima moralischer Selbstbeschwichtigung platzt Herseys Reportage. Ein Schock für die amerikanische Öffentlichkeit.

Eine Chronik der Ereignisse aus vielen Perspektiven

"Tanimoto […] war der einzige Mensch, der sich auf die Stadt zubewegte. Er begegnete Hunderten und Hunderten, die auf der Flucht waren. […] Viele waren nackt oder mit Fetzen bekleidet. Auf manchen unbekleideten Körpern hatten die Verbrennungen Muster hinterlassen – von Hemdspangen und Hosenträgern und auf der Haut von Frauen die Zeichnung von Blumen, die sie auf ihren Kimonos trugen."

Sechs Menschen interviewt Hersey in Hiroshima und verdichtet ihre Erlebnisse zu einer multiperspektivischen Chronik der Ereignisse. Tut das mit einer fast schon stoischen Beschreibungsbeharrlichkeit, schichtet nüchtern Detail über Detail, begegnet dem Grauen mit sturer Präzision. Und genau das macht diesen Text so stark: Hersey versagt sich auch nur den Anflug von Selbstrührung:

"Natürlich stimmten sie in ihrer Ansicht über ihre Erlebnisse nicht überein. Doch in einem Punkt schienen sie […] übereinzustimmen: es war das Gefühl eines merkwürdig gehobenen Gemeinschaftsgeistes, […] eine Art Stolz, dass sie und diejenigen, die mit ihnen die Katastrophe überlebt hatten, einer grauenvollen Heimsuchung standgehalten hatten."

Binnen weniger Stunden vergriffen

Die Sonderausgabe des New Yorkers, in dem Herseys Reportage erschien, war binnen weniger Stunden vergriffen. Später wurde sie im Radio verlesen, Zeitungen druckten sie nach. Der Autor war schon Tage vorher abgetaucht. Scheute die Aufmerksamkeit, misstraute dem sich anbahnenden Rummel um seine Person. Die Reportage über Hiroshima war übrigens Herseys letzte große journalistische Arbeit. Vier Jahre später legte er seinen ersten Roman vor, einen Tatsachenroman über den Warschauer Aufstand.

Vermutlich hat der Verlag Jung und Jung Herseys Reportage auch deshalb neu aufgelegt, weil die Frage der Zeugenschaft gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine wieder sehr virulent ist. Und es ist doch bemerkenswert, dass der Text, der so wirkmächtig Zeugnis abgelegt hat, ausgerechnet einer ist, der auf der Grenze zwischen Journalismus und Literatur balanciert.

John Herseys Langreportage "Hiroshima" ist am 23.3.2023 in einer erweiterten Ausgabe in der Übersetzung von Justinian Frisch und Alexander Pechmann bei Jung und Jung erschienen.