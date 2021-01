Neues Sachbuch: Sind die Grünen inzwischen "unangreifbar"?

Die Grünen beruhigen das Gewissen, stillen aber nicht unbedingt die Bedürfnisse - so ließen sich ihre bisherigen Erfahrungen bei Wahlen in etwa auf den Punkt bringen. In Umfragen standen sie, wie auch jetzt wieder, teils glänzend da, an der Wahlurne allerdings stürzten sie dann nicht selten ab. Der Autor und Hauptstadt-Korrespondent der links-alternativen "tageszeitung", Ulrich Schulte, fragt in seinem neuen Buch "Die Grüne Macht", woran das wohl liegt, und ob sich das womöglich geändert hat: "Die Grünen haben tatsächlich gelernt, sich unangreifbar zu machen. Inzwischen passen sie sehr genau auf, was sie fordern, und versuchen anschlussfähig an die bürgerliche Mitte zu bleiben."

Beim Thema Geld "etwas blauäugig"?

Nun hat Renate Künast gerade eben im Bundestag eine "Zucker- und Limonadensteuer" gefordert und festgestellt, die "Zeit der Freiwilligkeit" in Ernährungsfragen müsse vorbei sein - das klingt dann doch wieder eher nach Bevormundung. Die Grünen stecken auch nach Meinung von Schulte permanent in einem Dilemma zwischen Konsequenz und Anpassung, oder, wie es der Autor ausdrückt, können Enteignungen fordern, ohne Enteignungen zu fordern. Und in finanziellen Angelegenheiten seien sie ohnedies etwas unsortiert.

Schulte gegenüber dem BR: "Da halte ich die Grünen tatsächlich für etwas blauäugig, wenn es um Geld geht. Hintergrund ist, dass sie mit einem massiven Investitionsprogramm in den Wahlkampf ziehen wollen, also die planen wirklich Mehrausgaben von 500 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren, also fünfzig Milliarden pro Jahr. Also, die Grünen wollen wahnsinnig viel Geld ausgeben, wissen aber nicht, wie sie wieder reinbekommen wollen."