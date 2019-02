Neues "Oberfränkisches Wort des Jahres" gesucht

Ab dem heutigen "Tag der Muttersprache" sollen alle Oberfranken ihren Favoriten für das "Oberfränkische Wort des Jahres" 2019 einsenden. Gekürt wird das besondere Wort dann Ende September in Kleinlosnitz im Landkreis Hof.

"Das Wort soll den Sprachschatz bereichern und das Gemeinte besonders treffend, originell oder präzise benennen. Gesucht werden aber auch oberfränkische Wörter, die einen bestimmten Ausdruck besser wiedergeben als die hochdeutsche Entsprechung oder die es im Hochdeutschen gar nicht gibt." Barbara Christoph, Leiterin der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken

Bezirkstagspräsident hat schon Favoriten

Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU) hat bereits einen Favoriten. Er würde das vor allem im Frankenwald gebräuchliche Wort "aufleuna" – also etwas auftauen lassen – wählen. "Ein Wort, dass heute nur noch wenige Menschen kennen", so Schramm. In den vergangenen Jahren hatten "Wischkästla", "a weng weng", "urigeln" und "derschwitzen" das Rennen gemacht.

Einsendungen für "Oberfränkisches Wort des Jahres" online

Wer einen Vorschlag für das "Oberfränkische Wort des Jahres" 2019 machen möchte, kann sein Lieblingswort auf der Homepage des Bezirks Oberfranken eingeben oder per Mail an die Kultur Service Stelle des Bezirks schicken. Aus allen Einsendungen kürt eine vierköpfige Jury dann den Sieger.