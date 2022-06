Neues Museum "Sammlung Peter Schmidt" in Waldkraiburg

Genremalerei des 19. Jahrhunderts zeigt idealisierte Alltagsszenen

Es werden Bilder der "Münchner" und "Düsseldorfer Schule", vorwiegend aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gezeigt. Es handelt sich um Genremalerei, diese stellt Szenen aus dem Alltag theatralisch und bühnenhaft dar, stark idealisiert, aber dabei doch realistisch. Die Bilder erzählen mit ihren vielen Details Geschichten, das war Peter Schmidt wichtig. Sein allererstes gesammeltes Gemälde wird in der Ausstellung einen besonderen Platz bekommen.

"Der Maler in der Wirtsstube" von Friedrich von Keller wird direkt am Eingang der Ausstellung hängen. Schmidt bezahlte es damals in Raten ab, weil er es sich nicht leisten konnte, aber unbedingt haben wollte, weiß Kuratorin Julie Kennedy: "Das war 1954 in Wien, also sein allererster Ankauf. Er war damals noch ein junger Mann am Anfang seiner Karriere und was er ausgesucht hat ist auch wirklich typisch für die Münchner Genremalerei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Eine Wirtshausszene."

Rund 250 Werke sammelte Schmidt, bis er 2017 im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Etwa 120 Bilder davon werden nun, aufgeteilt in Themen, in Waldkraiburg ausgestellt. Das Thema "Wirtshaus" ist eines von insgesamt sieben. Darunter auch die Bereiche "Liebe", "Arbeitswelten" und "Familie". Die Museumswände wurden farblich auf die Themen abgestimmt.

Das Herz zieht ein: Die Bilder kommen an die Wände

Zuletzt wurden die in den großen Ausstellungsraum integrierten Wände passend zu den Themen in sanften Pastelltönen gestrichen. Es fehlt nur noch das Herz der Ausstellung: Die Bilder an den Wänden. Die Bilder wurden schon von Julie Kennedy und Helmut Hess aus dem dunklen, heruntergekühlten Depot herausgeholt und von den Kuratierenden "gestellt, so sagt man im Fachjargon. Ein spannender Arbeitsschritt, denn wenn die Bilder "gestellt" werden, wird getestet, wie sie an dem ausgesuchten Platz wirken und exakt in diesem Moment entscheiden die Kuratierenden, wo die Werke final in der Ausstellung hängen werden.

Ins rechte Licht werden sie durch eine besondere Beleuchtung gerückt, die der in der Villa Stuck und den Pinakotheken in München ähnelt. Die Lampen sind nachhaltig und können via Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Dazu wurden zuletzt auch noch die diebstahlsicheren Aufhängungen der Bilder besprochen. Die braucht es, damit die wertvollen Bilder nicht einfach von den Wänden gezogen werden können. Für die perfekte Gesamtkomposition fehlen nun nur noch die beschreibenden Tafeln neben den etwa 120 Bildern. Das Stiftungsmuseum "Bilder erzählen - Sammlung Peter Schmidt" wird Ende Juli eröffnet.