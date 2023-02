Neues Museum Nürnberg: Bewegtbilder wie Gemälde

Sinn fürs Transzendente

Brechs Filme sind Bewegtbilder, eine Handlung im klassischen Sinn, aber eine Geschichte oder irgendwelche besonderen Ereignisse gibt es nicht. So gesehen sind seine Filme eher Gemälde. Für die Dauer von zwei, drei, oder auch mal acht Minuten halten sie den Blick des Betrachters bei der Stange, und siehe da: Wer länger hinschaut, sieht mehr. "Ich versuche schon immer in dieser Welt noch etwas zu sehen, was drüber hinausgeht, also was irgendwie noch eine zweite Ebene, wie in einem Gemälde auch, wenn ich lange genug draufschaue dann plötzlich eröffnet sich hinter dieser dargestellten Situation noch eine zweite Ebene, und das versuche ich mit den Filmen auch zu machen."

Die Auswahl und der Sound macht's

Die Bilder sind oft einfach so eingefangen, wie Brech sie vorgefunden hat. Die künstlerische Arbeit steckt in der Auswahl des Ausschnitts, in der Verlangsamung und im Umgang mit der Musik, die einiges Gewicht hat. "Sound of Raasay" zeigt einen 180 Grad Schwenk über eine Küstenlandschaft. Langsam gleitet die Kamera auf Horizonthöhe über das Wasser, das Licht ist schummrig, Himmel und Meer verschwimmen im gleichen Grau, langsam schieben sich die Ausläufer der Küste ins Bild, unterlegt von einem unendlich langsamen Horn-Solo aus Tristan und Isolde, das hier eher an Walfischgesänge oder ein Schiffshorn erinnert. Archaisch, mythisch wirkt die Szenerie, hier irgendwo muss Ossian wohnen. Dann ein dunkler Streifen Land, näher als die bisherigen, nach und nach wird klar, dass rechts von der Kamera ein Berg gewesen muss. Unaufhaltsam schiebt er sich ins Bild, immer größer und immer dunkler frisst er die Landschaft nach und nach auf.

Offenheit für die Betrachtenden

"Die Filme sind auf gewisse Art sehr abstrakt, damit sich der Betrachter auch einbringen kann mit seiner eigenen Geschichte", sagt Brech. "Mit dem Film, den ich projiziere, gibt es eine Projektionsfläche für den Betrachter, um seine eigene Geschichte und seine eigene Ideen mit unterzubringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht alles vorgibt, dass man echt Leerstellen lässt in diesem Film, wie bei Malerei. "Ich hab ja Malerei studiert und das wichtigste ist natürlich diese Offenheit von so einem Bild, das nicht jeder Millimeter ausgemalt ist."

Gerade einmal 30 Minuten dauern die hintereinander gezeigten Videos, zu sehen sind sie auf einer einmalig großen, schräg im Raum stehenden Wand von 14 Metern Breite. Besser kann man nicht eintauchen in die Bildwelt von Christoph Brech – und in die Welt hinter diesen Bildern.