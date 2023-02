Neues Deichkind-Album: Ein akustisches Knallbonbon

Der Deichkind-Dilemma-Hammer ist unerbittlich: Während die Musik ballert und fiept wie kurz vor der Apokalypse, rappen Deichkind sich und uns die Leviten in ihrem Widerspruchs-Rave "Merkste selber". Fairphone haben, aber Apple Aktien kaufen; Kinosterben beklagen, aber dann schön Netflix gucken. Man fühlt sich ertappt und gleichzeitig macht es einen kirre, dieses Refraingulasch aus den Zeilen "Lass mich durch", "Ich lach mich tot".

Musikalisch knüpfen viele ihrer neuen Stücke an den typischen Deichkind-Rummelrave-Sound vergangener Jahre. Aber Corona hat vieles und auch die Band verändert. Lustige Punchlines und Slogans über First World-Problems alleine funktionieren nicht mehr, haben Kryptik Joe, Porky und La Perla festgestellt: "Was macht der Hofnarr in der Krise? Wie könnten wir systemrelevant sein und wie könnten wir jetzt unseren Beitrag zu einer besseren Gesellschaft durchziehen sozusagen?"

Deichkind verstecken ihre Antworten darauf zum Beispiel im technoiden Track "Fete verpennt". Deichkinds Übersetzung von "Leute, Ihr habt den Schuss nicht gehört!"

Deichkind schaffen eine Anti-Remmi-Demmi-Hymne

"Fete verpennt kann für mich auch sein: Wenn einer einen Fuck You Greta-Aufkleber hinten auf dem Auto hat, dann hat der für mich auch die Fete verpennt. Weißt Du, ich finde Autos auch geil, ich liebe den Sound von meinem verkauften V8 Quad oder was, keine Ahnung, geht halt nicht mehr, kannste nicht bringen. War geil, aber Leute, ist was Anderes jetzt", so die Band.

Und das hier ist auch was ganz Anderes. Deichkind gehen nicht auf die Zwölf, sondern in die Natur. Eine Art Anti-Remmi-Demmi-Hymne, für Deichkind-Verhältnisse könnte man von Flüstern sprechen – und sich den im Band-Sinne respektvollen Umgang mit der Natur dazu denken. Deichkind brechen diese Andacht freilich dann schon auch standesgemäß und machen sich lustig über die Outdoor-Ottos, die sich mit ihren modischen Dutt-Frisuren und ein bisschen Vollbart und Flanellhemd gleich für Survival-Priester halten. Aber nimm ihnen die Hafermilch weg und die Heizung, dann ist ganz schnell game over.

Zusammenarbeit mit Fettes Brot, Dexta und Clueso

Deichkind haben für einige Stücke Musikerfreunde in ganz Deutschland getroffen. Fettes Brot, Dexta oder auch Clueso für die Nummer "Auch im Bentley wird geweint". Ein akustisches Knallbonbon über die Welt der Superreichen, denen der Realitätsbezug genauso verlorengeht wie der Lebenssinn. Es ist der "Triangle of Sadness"-Moment der Platte. Mit Sätzen wie: Ich blicke auf die Rolex, Zeit für eine Breitling. Deichkind treiben diese Obszönität der immer größer klaffenden Arm-Reich-Schere im Weltgefüge kunstvoll auf die Spitze: Das Musikvideo wurde mit der teuersten Kamera der Welt gedreht. Sprich: Deichkind laufen der eingebauten Heck-Kamera eines Bentley hinterher.

Deichkind sind immer noch das trojanische Partypferd, einige Bretter sind inzwischen etwas bemoost, aber noch lang nicht morsch, um jetzt mal im Bild zu bleiben. Es ist etwas nachdenklicher, thematisch zugespitzter, düsterer geworden, aber den Partygalopp beherrscht das Deichkind immer noch.