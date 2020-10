Neues Bürgerbegehren: Wird Augsburger Theatersanierung gestoppt?

Die notwendigen rund 11 000 Unterschriften zu sammeln, wird nach Meinung von Tobias Bevc auch diesmal nicht einfach, schließlich seien mögliche Unterstützer in der Pandemie schwerer zu erreichen. Außerdem, so der GEW-Vertreter gegenüber dem BR, eile die Sache, schließlich liefen die Sanierungsarbeiten weiter. Anliegen des Bürgerbegehrens ist aber gerade, weitere Ausschreibungen zu stoppen und möglichst schnell auf die Kostenbremse zu treten. Aus den Schulen habe er jedenfalls den Eindruck gewonnen, so Bevc, dass bei vielen Eltern schon Ausgaben von 186 Millionen Euro für das Theater auf wenig Verständnis stießen, bei den jetzt möglichen 321 Millionen Euro sei der Unmut groß, weil gleichzeitig Geld für die Schulen fehle.

GEW: Sparen bei den Schulen "schon bemerkenswert"

Bevc verweist darauf, dass die Tilgung der Schulden aus der Theatersanierung bis 2039 andauern soll und die Stadt behaupte, die jetzt zu erwartenden Mehrkosten würden den Haushalt "nur" um jährlich 2,5 Millionen Euro belasten. Gleichzeitig sei jedoch nicht genug Geld für die Bildung da: Um 838 000 Euro Mehrkosten bei einer Schulmodernisierung zu finanzieren, müsse die Sanierung einer anderen Schule bis 2024 hinaus gezögert werden. Er finde es "schon bemerkenswert", dass für Pflichtaufgaben wie dem Erhalt von Ausbildungsstätten nicht genug Mittel vorhanden seien, bei einer freiwilligen Leistung der Stadt wie der Theatersanierung aber zusätzliche Millionenbeträge "verkraftbar und vertretbar" seien.