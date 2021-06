Neues Buch: Salman Rushdies kämpferischer Blick auf die Welt

"Wir verstehen uns als erzählende Wesen und reagieren auf Geschichten, weil auch unser Lebenszyklus Anfang, Mitte und Ende hat. Menschen, Familien, Städte, Länder haben Geschichten, sie definieren uns und werden zu Literatur", sagt Salman Rushdie. Sein neues Buch ist eine Hommage an Geschichten und große Erzähler von Ovid über Cervantes bis Philip Roth, eine Liebeserklärung an die Literatur, ein Selbstporträt zum 75. Geburtstag und die Verteidigung der Phantasie gegen Fantasy und gegen das autobiographische Schreiben eines Karl Ove Knausgård. So sehr Menschen heute in Zeiten von Fake News "wahre" Geschichten suchten, die Wahrheit liege in der Fiktion, sagt Rushdie. Literatur erzähle vom Wesen des Menschen, davon, wie wir und unsere Gesellschaften beschaffen seien. Wahrheit sei das Anliegen von Literatur.

Zur Wahrheit führen viele Wege

"Sprachen der Wahrheit": Der Plural im Titel ist Programm. Rushdie sieht Wahrheit als Ergebnis von Widerstreit. Und als Historiker weiß er, selbst historische Fakten sind Interpretation. Engländer werten Indiens Revolte von 1857 als Meuterei, Inder sprechen von Uprising, einem Auferstehen. Zur Wahrheit führen viele Wege. Vielfalt ist sein Credo als Grenzgänger zwischen Ost und West, als Moslem im hinduistisch geprägten, polyphonen Bombay seiner Kindheit voller Magie und Mythen, surrealer Fiktion und Fabeln, das sei ein Geschenk, bis heute: "Mehr als alles andere ist dieses Material in meine Arbeit eingeflossen." Doch auch Rushdies Romane wurzeln, trotz aller überbordenden Fabulierlust, im Faktischen: Saleem, der Held aus "Mitternachtskinder", geht auf dieselbe Schule wie sein Autor. Trump irrlichtert als Joker durch "Golden House". Erfahrungen von Rassismus wie in "Quichotte" kennt Rushdie seit dem englischen Rugby-Internat, als Jungs seine Sachen zerfetzten und rassistische Sprüche an die Wand schrieben, bis er, mit fünfzehn, größer war als sie.

Literatur als Medium des Protests

Seine Künstlerskizzen umspannen die Welt, seine Autoren-Porträts sind eher abendländisch und männlich. Aber als PEN-Präsident initiierte Rushdie ein Festival der Weltliteraturen. Schriftsteller und Autorinnen aus Asien, Afrika, Lateinamerika, Junot Díaz oder Colson Whitehead etwa, revolutionierten die US-Literatur, sagt Rushdie, er sei ein Migrant und Schriftsteller wie sie: "Und mein Koffer ist voller Geschichten und Erzählweisen".Die PEN-Reden zeigen ihn als Homo Politicus, der sich einsetzt für verfolgte Künstler wie Ai Wei Wei und heute die Black Lives Matter-Bewegung unterstützt. Amerika brauche diese neue Erzählung seiner Geschichte, auch die des Rassismus, sagt Rushdie, und Literatur zur Entgiftung der Sprache, als Gegenstimme zu laut grölenden Rassisten: "Ich glaube nicht, dass Rassisten lauter sind als Literaten. Und je internationaler Literatur wird, desto mehr ist sie eine Antwort auf Bigotterie".Die rund vierzig anregenden Reden, Essays, Porträts sind thematisch weit gestreut, leider nicht datiert, oft aktuell verfasst, und das ist, mit ein paar Irrtümern, ihr Manko. Aktuelles vergeht. In einem Kapitel wie Mut hätte man sich nicht nur Solschenizyn, sondern auch einen Snowden gewünscht und an anderer Stelle eine klarere Position gegen Indiens Premier Modi, der, international fast unbemerkt, die größte Demokratie der Welt ausschaltet. Seine Gegner werden verhaftet, verschwinden, werden von Unbekannten ermordet. Amerika sei instabil, viele Bürger wollten keine Versöhnung, sagt der Wahl-New-Yorker mit US-amerikanischem Pass, leider nicht im Buch, aber im Gespräch. Biden sei populär. Bei Kamala Devi Harris, der Vizepräsidentin mit indischen Wurzeln, schwärmt er: "Kamala heißt Lotusblüte, Devi ist die Göttin, also: Lotus Göttin Harris!".