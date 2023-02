Neues Buch von Clemens J. Setz: Trost der Hohlkörper

Stuttgart im Oktober 1933. Voller Vorfreude eilt der Pilot und astronomische Theoretiker Peter Bender zum Zwölften Deutschen Astrologenkongress. Viele Esoteriker fühlen sich durch das frisch etablierte Dritte Reich im Aufwind, doch bei Bender handelt es sich um den ehemaligen Vorsitzenden des Arbeiter- und Soldatenrats aus Worms.

Obwohl der rhetorisch begabte Autodidakt im revolutionären November 1918 sämtliche Flugblätter verfasst hatte, wurde er von seinen Mitstreitern nach nur einem Tag abgesetzt – was er offenbar mit Gleichmut hinnahm.

Im Jahr darauf gründete er mit seiner Frau und hingebungsvollen Mitstreiterin Charlotte die religiös getönte "Wormser Menschengemeinde". Als selbsterklärter "deutscher Erstentdecker der Innenwelt", der bei dem Kongress einen Lichtbildvortrag zum Thema "Leben wir auf oder in der Erdkugel?" halten wird, spürt Peter Bender auf seinem Gang durch Stuttgart, wie ihm die Umwelt sanft und heimlich zustimmt: Eine grüne Kirchturmspitze weist ihm freundlich die Richtung, und auf dem Rückweg zum Bahnhof leuchten ihm "die Straßenlaternen wie aus Freundschaft".

Aufwendige Archiv-Recherche

Es ist phänomenal, wie es Clemens J. Setz gelingt, dem Protagonisten seines Romans "Monde vor der Landung" in den Kopf zu kriechen und Peter Benders faszinierend verquere Sicht auf die Welt einzunehmen. Das gelingt dem 1982 in Graz geborenen Demiurgen der personalen Erzählhaltung, dessen maliziöser Witz zuweilen an seinen Landsmann Albert Drach erinnert, durch die Kombination aus Einfühlung in einen offenbar Seelenverwandten und aufwendiger historischer Recherche.

Diese führte Setz nach Worms, ins Hessische Staatsarchiv in Darmstadt und in die States Archives Florida. Denn in dem kleinen Ort Estero, Florida, hatte sich die Koresh-Gemeinde angesiedelt, um der sogenannten Hohlwelt-Theorie zu huldigen. Deren Vorläufer-Ideen reichen bis in die Antike, finden aber auch in einem frühen Science-Fiction-Roman wie Jules Vernes` "Reise zum Mittelpunkt der Erde" aus dem Jahr 1864 ihren Niederschlag.

Explizit formuliert wurde die Hohlwelt-Theorie 1870 von dem US-amerikanischen Arzt Cyrus Reed Teed. Er hatte bei einem alchimistischen Experiment einen Stromschlag erlitten. Anschließend schilderte er eine hohlweltliche Erleuchtung und gründete unter dem selbstgewählten Prophetennamen Koresh eine Sekte. Die Hohlwelt- oder Innenkosmos-Theorie besagt, dass die Menschheit nicht auf der konvexen Erdkugel lebt, sondern in der Innenseite der Erdkugel. Das Weltall samt Himmelskörpern befindet sich als eigener, kleinerer Planet im Zentrum des Welt-Innenraums.

Vergebliches Flehen um Rettung

Peter Bender und seine aus Schlesien stammende Frau Charlotte, die er nach einem Flugzeugabsturz im Lazarett kennenlernte, begreifen sich als die deutschen Statthalter der Koresh-Gemeinschaft, ja gar als Wiedergeburten des 1908 verstorbenen Reed: Zunächst Bender, dann Charlotte, denn der Prophet habe das Geschlecht gewechselt. Von Worms und später Frankfurt aus stehen sie in Briefkontakt mit Florida und erhoffen sich von dort Beistand. Während der zunehmenden Drangsalierungen im Nationalsozialismus - Charlotte ist Jüdin - wird daraus ein immer dringenderes, jedoch vergebliches Flehen um Rettung.

"Wir sind innen, nicht außen. Verstehst du?", versucht Peter Bender bereits als Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg einem Kameraden zu erklären. Clemens J. Setz rekonstruiert die Lebensgeschichte des 1893 in Bechtheim im Landkreis Alzey-Worms geborenen Innenwelt-Propagandisten, der 1944 im KZ Mauthausen ums Leben kam. Dabei gelingt es ihm, die nervöse Stimmung der Zwischenkriegszeit lebendig zu machen, einer Epoche, die für Heilsversprechungen und Visionen aller Art höchst empfänglich war.

Bender erlebte als gebürtiger Rheinhesse die Entmilitarisierung des Rheinlands und von Teilen des Ruhrgebiets als Folge des Friedensvertrags von Versailles aus nächster Nähe mit. Zusammen mit Freunden wie dem Journalisten und Schriftsteller Alfons Paquet, Autor von Büchern wie "Der Rhein als Schicksal", entwickelte er Nibelungensaga-geschwängerte Visionen vom Rhein als Symbol und Hoffnungsstrom der abendländischen Zivilisation.

Paquet ist es im Roman dann auch, der dem mittellosen Privatgelehrten Bender, der zeitweise in die Psychiatrie eingewiesen wird, bis zum Schluss beisteht – nicht zuletzt finanziell. Anfang 1944 beobachten die Freunde die Deportation von Juden in Frankfurt. Peter Bender konstatiert beim Blick in Kinderwägen: "Einige der Kinder liegen ganz reglos, als hätten sie schon drei Planeten hinter sich."