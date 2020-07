Über die Frage, was politische Gleichheit bedeutet

Danielle Allen ist Professorin für politische Philosophie in Harvard. Zur Beschäftigung mit der Antike kam sie über die Frage, warum das Rechtswesen in Athen ohne Gefängnisse auskam, eines ihrer wichtigsten Themen ist die Frage nach dem Gleichheitsversprechen der Demokratie vom Altertum bis zur Gegenwart. Allen schreibt differenzierte Theorie, scheut aber auch die politische Debatte nicht. Und das sehr dezidiert: In einer ihrer Kolumnen für die Washington Post bezeichnete sie Donald Trump schon während der Vorwahlen 2016 als "demagogischen Opportunisten", wie Hitler einer war. Die Presse solle nicht jede noch so krude Äußerung Trumps veröffentlichen, so Allen damals – und die Gegner des Populismus sollten sich nicht in die innere Emigration begeben. Eine Position, die nach einer Amtszeit des Präsidenten Trump nicht an Aktualität verloren hat. Im Sommer 2017 war Danielle Allen nach Frankfurt eingeladen, um dort die Adorno-Vorlesungen zu halten. Ihr Thema: Politische Gleichheit. Nun sind ihre Überlegungen als Buch erschienen.

Was bedeutet Gerechtigkeit?

Wann ist ein Gemeinwesen gerecht? Und was heißt das überhaupt: Gerechtigkeit? Das ist seit der Antike eine Kernfrage der politischen Philosophie. Für die Moderne wurde diese Frage häufig über zwei konkurrierende Kategorien beantwortet: Freiheit oder Gleichheit. Das hat auch politische Gründe, so die Philosophin Danielle Allen: "Im Kalten Krieg hat man in den USA die Sowjetunion als das Reich der Gleichheit betrachtet – verstanden als strikt gleiche Verteilung von Gütern – und die USA als Reich der Freiheit. Dieser Gegensatz zwischen Freiheit und Gleichheit wirkte lange fort und hat uns daran gehindert, wirklich über moralische, soziale oder politische Gleichheit nachzudenken – ebenso wie über ökonomische Fragen."

Die einflussreichste Gerechtigkeitstheorie der zurückliegenden Jahrzehnte stammt von John Rawls, der wie Allen in Harvard lehrte. Rawls beantwortete in den 1970er-Jahren die Gretchenfrage des Liberalismus, wieviel Ungleichheit für eine freie Gesellschaft zu rechtfertigen sei, mit dem berühmten "Differenz-Prinzip". Es besagt: Ungleichheit ist dann vertretbar, wenn auch die am schlechtesten Gestellten von ihr bestmöglich profitieren.

Politische Teilhabe im Fokus

Konkret könnte das zum Beispiel bedeuten: Managergehälter dürfen um ein Vielfaches höher sein als Arbeitslöhne, wenn das System, in dem sie verdient werden, auch für die Arbeitnehmer das vorteilhafteste ist. Für Danielle Allen, die sich ausführlich mit Rawls auseinandersetzt, ist das zu wenig. Ihr Fokus liegt nicht auf Verteilungsgerechtigkeit, sondern auf politischer Teilhabe. Kern des Gedankens menschlicher Gleichheit sei ein Begriff von Autonomie als notwendigem Bestandteil von Wohl und Wert. Aber dabei komme es unmittelbar zu einer Komplikation: "Wir alle leben unter einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen Zwängen. […] Die einzige Möglichkeit, vollständig autonom zu sein […], besteht im Grunde darin, diese sozialen Zwänge sowohl in politischer als auch in kultureller Hinsicht mitzugestalten."Etwa bei Wahlen, in der betrieblichen Mitbestimmung oder auch durch eine Migrationspolitik, die Zugewanderten nicht dauerhaft politische Rechte vorenthält. Politische Gleichheit ist für Danielle Allen nicht faktische Gleichheit, im Gegenteil: Die Demokratie hat nur dann eine Zukunft, wenn sie sich als tauglich erweist, sehr diverse Gesellschaften zu organisieren. Und das ohne Dominanz bestimmter Gruppen über andere. Allens Modell dafür ist eine "vernetzte Gesellschaft", die soziale Positionen zugänglich für alle hält und Gruppenidentitäten als grundsätzlich wandelbar versteht.