"In diesem Buch stirbt jeder": Rasanter Rätselroman aus Georgien

Warum ihm für die Grundidee seines zweiten und mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichneten Romans gar nichts anderes übrigblieb, als den Tod zu seinem Hauptprotagonisten zu machen, erklärt Beka Adamaschwili so: "Früher habe ich oft gedacht: Was, wenn ich nicht wirklich existiere? Was, wenn es jemanden gäbe, der eine Geschichte erfinden würde und ich wäre einer der Charaktere, nur ein Hirngespinst ihrer Phantasie? Und was wäre, wenn ich wüsste, dass es jemanden gibt, der mein Leben schreibt?"

Nun, da er 30 Jahre alt ist, fühlt sich Adamaschwili erwachsen genug, aus dem kindlichen Gedankenspiel einen literarischen Krimispaß zu machen: "Ich dachte, was würde eigentlich passieren, wenn eine Figur, zum Beispiel der Tod, verstehen würde, dass sie nur im Kopf eines imaginären Autors existiert und plötzlich beginnen würde, gegen sein Schicksal zu rebellieren?"

Gevatter Tod spielt nicht mehr mit

Und genau das tut Adamaschwilis Held. Der Tod rebelliert gegen das ihm zugedachte Schicksal. Er beginnt seinem Autor zu entgleiten, eine Verfolgungsjagd beginnt. "Memento Mori" reist mit "Che Guevara"-T-Shirt auf der Flucht von Buch zu Buch, versucht die Geschichte zu ändern, indem er dort bekannte Figuren der Weltliteraturgeschichte vor ihrer Ermordung durch den Autor zu retten versucht.

"Mal wollte er Romeo und Julia überzeugen, dass man nicht aus allem eine Tragödie machen müsse, mal versuchte er Ostap Bender Hilfe zu leisten, während Worobjaninow im Fluss ertrank. Außerdem hatte er Moriarty höchstpersönlich den Reichenbachfall hinunter gestoßen und konnte das bestürzte Gesicht von Holmes nicht vergessen, dessen maschinenartig arbeitendes Hirn sich absolut nicht erklären konnte, wo dieser Deux ex machina herkam."

Wie Adamaschwili seinen Helden durch die internationale Literatur aus Vergangenheit und Gegenwart treibt, ist bewundernswert. Es ist, als hätte dieser junge Autor sich bereits durch die gesamte Weltbibliothek gelesen. "Bei einer solchen Idee besteht immer die Gefahr, den Leser mit zu vielen Anspielungen zu langweilen", sagt Adamaschwili. "Um ihn daran zu hindern, das Buch gelangweilt zuzuschlagen und meine Hauptfigur zwischen den Buchdeckeln zu zerquetschen, musste ich mir etwas Anderes ausdenken: Während mein Held also auf Reisen durch all die anderen Bücher ist, plant der Autor in Memento Moris Geschichte einen Mord. Dies wurde bereits im Prolog beschrieben. Aber eine Sache wird nicht mitgeteilt: Welche Figur im Buch soll ermordet werden?"

Adamaschwili macht die Geschichte so zu einem spannenden Rätsel, arbeitet dabei nicht nur mit Sprache, sondern auch mit den Zeichen der Neuzeit, mit Hashtags und Spoilern, mit in Karikaturen versteckten Hinweisen. Die Leserin muss mitdenken, wird selbst zum Detektiv. Dass das am Ende nicht ermüdet, ist sicher auch Übersetzerin Sybille Heinze zu danken, die Adamaschwilis frische, freche und humorvolle Sprache kongenial ins Deutsche übertrug.

Am Ende könnte man aufs Cover des Romans vier Etikette kleben: Rasant, verrückt, genial humorvoll und rätselhaft. Nur würde man dann eines der auf dem Cover befindlichen Rubbelfelder verdecken. Blöd nur, wenn es genau das wäre, unter dem sich ein entscheidender Hinweis zur Lösung des Falls versteckt.