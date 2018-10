"Neues aus der Anstalt" - Highlights aus dem Kabarett

Produziert wurde die Sendereihe "Neues aus der Anstalt" in den Jahren 2007 bis 2013 vom ZDF – selbst eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Zum Stammpersonal auf der Bühne gehörten Urban Priol, Jochen Malmsheimer und in den ersten Jahren auch Georg Schramm, der später von Erwin Pelzig abgelöst wurde.

Aufklärung, Haltung und Spaß: Mit diesem Dreiklang wollte das ZDF nach 28 Jahren ohne Satire-Sendeplatz wieder ins Kabarettgeschäft einsteigen. Von Anfang an mit am Start bei "Neues aus der Anstalt" waren Urban Priol und Jochen Malmsheimer sowie Georg Schramm, der geistige Vater und Spiritus Rector der Satire-Sendung.

Georg Schramms Rede an die Oberschicht

Geglänzt hätte Georg Schramm auch als Bundespräsident: Wenn ihn jemand aufgestellt und ins Amt gewählt hätte, dann hätte er vielleicht solche Reden vor der deutschen Oberschicht gehalten:

"Ich würde sie fragen, ob es ihnen nicht peinlich ist, dass ihr patriotischer Stolz, Deutsche zu sein, schlagartig erlischt, wenn ihnen der Finanzberater für ein paar Prozente mehr ein namenloses Treuhandkonto im Ausland empfiehlt. Ich würde sie fragen, ob sie überhaupt spüren, ob sie empfindsam dafür sind, dass das Sparpaket ihrer Wunschregierung eine Kriegserklärung ist an die absolute Mehrheit dieses Volkes, das gar kein Vermögen hat, das man in Sicherheit bringen könnte. Das würde ich ihnen alles erzählen. Und wissen Sie, was dann käme? Dann würde ich sagen: So, entschuldigen Sie bitte, ich möchte noch meine anderen Gäste begrüßen. Ich begrüße in meiner Funktion als neuer Bundespräsident alle Bürger dieses Landes, die in der letzten Zeit wegen Frikadellen- und Käsebrötchen-Mundraub ihre Arbeit verloren haben und damit ihre Existenz, nachdem sie jahrelang Ihren Reichtum gemehrt haben, meine liebe Oberschicht." Georg Schramm

Satire soll Borkenkäfer sein, nicht Sau

Gesendet wurde "Neues aus der Anstalt" live. Manche Nummern waren Klamauk, manches war ungerecht. Anderes wird in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel der österreichische Kabarettist Josef Hader, der über die Grenzen des Wachstums und den Zusammenhang von Sägespänen und Demokratie philosophiert. Oder wenn Volker Pispers über Steuerhinterzieher herzieht. Oder wenn sich Urban Priol und Georg Schramm darüber streiten, wie man Bundeskanzlerin Merkel korrekt kritisieren müsste.

Ansprechen sollte die Sendung "Neues aus der Anstalt" alle, auch die Alten, das machte etwa Dieter Hildebrandt als Gast deutlich. Am hellsichtigsten aber war vielleicht die Nummer, in der Erwin Pelzig darüber nachdachte, was Satire soll und was unsere Gesellschaft eigentlich noch zusammenhält.

"Sie machen sich nur zum Sprachrohr einer völlig diffusen Unzufriedenheit! - Moment mal, diese Unzufriedenheit draußen ist überhaupt nicht diffus, die liegt klar auf der Hand. - Die ist total unklar, weil es überhaupt keine klaren Mehrheiten mehr gibt, sondern nur noch unklare Minderheiten. Die unklaren Minderheiten sind längst in der Mehrheit! Das einzige, was die unklaren Minderheiten verbindet, ist kein gemeinsames Ziel, sondern nur die gemeinsame Unzufriedenheit. - Sie sind nur die Sau, die sich an der Eiche scheuert! Du musst der Borkenkäfer sein, und nicht die Sau!" Erwin Pelzig und Urban Priol

Zu bereuen haben die Kabarettisten nichts. Es sei denn morgen vielleicht, wenn sie klüger sind als gestern.

Die Doppel-CD "Neues aus der Anstalt Highlights aus den Jahren 2007-2013" ist erschienen beim Kölner Label Wortart und kostet 20 Euro.