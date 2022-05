Neues Augsburger Staatstheater: Wie die Stadt die Kosten schätzt

Die Sitzung ist fast vorbei, da kommt Leben in André Bücker. Der Intendant des Augsburger Staatstheaters hätte gesagt, dass die Einsparungen die Theaterplanungen sogar besser gemacht hätten - so behauptet es ein Stadtrat. Bücker schüttelt hinten in der letzten Reihe des Sitzungssaals energisch den Kopf, rudert verneinend mit den Armen. Man muss kein Schauspieler sein, um zu erkennen: Hier dementiert jemand energisch.

"Bis jetzt eine absolute Punktlandung"

Bis dahin hatte Bücker der Sitzung, in der die Stadtspitze den Stadtrat über die aktualisierte Kostenplanung informiert hat, weitgehend ungerührt verfolgt. Vielleicht auch, weil sich die schlimmsten Prognosen nicht bewahrheitet haben.

Die Stadt - vertreten durch Baureferent Gerd Merkle und Kulturreferent Jürgen Enninger - sieht sich bislang auf Kurs. Nach der aktualisierten Kostenberechnung liegen die Sanierung des Großen Hauses (Bauteil eins) und die Neubauten für Betriebsgebäude und das Kleine Haus als zweite Bühne (Bauteil zwei) bei rund 302 Millionen Euro. "Das ist bis jetzt eine absolute Punktlandung im Kostenrahmen", so Augsburgs Baureferent Gerd Merkle.

Einiges nicht kalkulierbar

Allerdings räumt Merkle ein, dass die Kosten auf rund 340 Millionen Euro steigen könnten. Bislang waren 321 Millionen Euro als "Worst-Case" genannt worden. "Ich bin kein Träumer", so Merkle, "einige Gewerke sind nicht kalkulierbar", man müsse die derzeitige Entwicklung der Baupreise im Auge haben, die im letzten Jahr mehr als 14 Prozent gestiegen seien. Die Prognosen des Augsburger Baureferats gehen von maximal fünf Prozent pro Jahr aus. "Dieses Risikos muss man sich bewusst sein", so der CSU-Politiker weiter. "Wir hatten bislang Glück und wurden von Materialknappheit verschont."

Nicht vorherzusagen, wie die Kosten steigen

Das könne sich jedoch ändern. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter den tatsächlichen Kosten für den Bauteil zwei (Betriebsgebäude und Haus zwei). Die Projektkosten könne man derzeit noch nicht genau vorhersagen, so Merkle bei einer Informationssitzung für den Stadtrat. "Das liegt nicht daran, dass wir nicht rechnen können oder etwas verschweigen wollen", so Merkle, sondern daran, dass die aktuelle Baupreisentwicklung derzeit schlichtweg nicht prognostizierbar sei. Merkle erklärte, die bisherigen Kosten durch weitere Einsparungen im Rahmen gehalten zu haben. In den letzten Monaten seien so noch einmal fünf Millionen Euro eingespart worden.

Großes Haus soll 2027 fertig sein

Merkle betonte, die Bauaufträge möglichst schnell zu vergeben – zumal sich die Fertigstellung schon jetzt verzögern wird. Das Große Haus soll statt 2026 nun 2027 fertig gestellt werden. Die Betriebsgebäude und das Kleine Haus noch ein Jahr später, also 2028, da durch den Ausfall eines Planerbüros teilweise nochmal alles neu bearbeitet werden musste. "Die Projektlaufzeit ist ein entscheidendes Kostenrisiko“, mahnte Prof. Elisabeth Krön an, die als externe Gutachter das Projekt begleiten. "Da liegt Druck auf dem Projekt. Das ist den Beteiligten aber bewusst." Auch Intendant Bücker räumt ein: "Ich hätte es mir schneller gewünscht. Auch weil das die günstigste Variante ist."

Baureferent Merkle glaubt, dass "wenn wir alles richtigmachen, das Kleine Haus ein neues Wahrzeichen für unsere Stadt werden könnte." Laut Kulturreferent Jürgen Enninger sei es auch zentral für die Öffnung des Kulturviertels zur Stadtbevölkerung hin. Der hexagonale Zuschauerraum könne auch von der freien Kulturszene genutzt werden oder für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. "Dieser ist Raum ist herausragend. Das ist durchdacht, das ist klasse", so Bücker.

Freistaat zahlt die Hälfte

Teile des Bauteils zwei aus Kostengründen auszulagern – etwa in die Ausweichspielstätte des Theaters im Stadtteil Oberhausen – wurde von der Stadt zurückgewiesen. Auch weil der Fördergeber, also der Freistaat, klargemacht habe, dass nur das gesamte Bauvorhaben gefördert werden könne. Alle drei Einzelobjekte müssten in der Gesamtheit hergestellt werden, einfach einen Teil abzuknapsen gehe nicht. 50 Prozent der Kosten würden vom Freistaat übernommen, so Merkle.

