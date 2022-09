Neues Album von Jens Friebe – So schön wie der Titel?

Das Cover ist schon mal eine ziemlich unverschämte Ansage: Friebe im Halbprofil, das Kinn leicht gereckt, zweifellos schön, nein, nicht nur schön, jesuanisch schön, weil bekrönt durch einen Blumenkranz, der einzige Farbtupfer im Bild. Der Rest ist schwarzweiß. "Wir verbinden alle Wunden, und wir trocknen alle Tränen, für die Blinden sind wir Hunde, wir sind schön", singt Friebe salbungsvoll auf dem Song "Wir sind schön". Friebe als Blindenhund, als Führer in der Dunkelheit. Das ist nicht nur die Bibel. Darin steckt auch Filmgeschichte. Zumindest kommt man kaum umhin, bei diesem Cover an "Pleasantville" zu denken. Eine Kultkomödie aus den Neunzigern, in der zwei Teenies in eine schwarzweiße Spießerserie gebeamt werden und nach und nach Farbe ins Programm bringen. Ein Glitch in der Matrix, der am Ende die ganze Programmierung umkrempelt – so wie Friebe die graue Tristesse unserer Gegenwart?

So einfach ist es dann doch nicht. Bunt bleibt nur der Blumenkranz. Und Friebe mit Ausnahme des Titeltracks "Wir sind schön" eher Schmerzensmann als Messias, einer, der der rebellischen Geste misstraut. Genauso wie Blumenkind-Utopien. Auf den fröhlich unverschämten Song "Wahn" folgt gleich im nächsten die Scham in Form der selbstverstörten Frage "Was haben wir getan". Darin mag auch eine Einsicht der letzten drei Jahre liegen. Schließlich sei ja nichts so ganz Neues, sagt Friebe, "dass revolutionäre Gesten, die früher links waren, vereinnahmt werden von Rechten."

Gegen verblasene Revolutionsästhetik

Vermeintlich emanzipatorische Hooklines wie "Macht kaputt, was Euch kaputt macht" oder "Pure Vernunft darf niemals siegen" haben auf Querdenkerdemos endgültig ihre Unschuld verloren. Von verblasener Revolutionsästhetik spricht Friebe in dem Zusammenhang. Natürlich sei das auch ein Problem für die eigene Ästhetik. "Das erste Lied, das ich fertig hatte von der Platte war der Titelsong 'Wir sind schön'. Da gibt es so eine unbestimmte Revolutionsromantik. Und als ich das dann später gehört hab, und sich das hier auch noch weiter zugespitzt hat, da dachte ich schon: Okay, wenn man das jetzt als Querdenker hört, könnte man vielleicht auch denken: Ja, genau, wow, das ist es, was wir fühlen!" Es sei aber schwierig sich gegen solche Vereinnahmung zu wappnen, gerade weil Popsongs von Vereinfachungen und Verkürzungen lebten.

Zum Glück war Friebe noch nie einer, der mit allzu viel revolutionärem Pathos daherkam. Im Gegenteil. Als "größten und schönsten aller in Berlin lebenden Lethargiker" hat ihn ein Kollege mal beschrieben – vor etwa 20 Jahren war das. Aber der Vibe ist noch da, stimmlich, textlich, musikalisch. Dieser schlafzimmrige, leicht larmoyante Tonfall und dazu eine angeschrullte Mischung aus akustischen Sounds und Elektronik.

Sozialfigur im Heute: der Microdozer

In dem Song "Das Nichtmehrkönnen" singt er: "Ich geh zu meinem Arzt, er sagt, dass ich nichts hab, ich sage Doktor: nehm‘ sie mir was ab!" Es ist eine Hymne für die spätmoderne Working Class, ein restenergetischer Boogie-Woogie, der durchzieht bis zum xylophonierten Delirium. Dann lieber gleich was Schlucken. Wie der "Microdozer", dem Friebe auch einen eigenen Song widmet. Gemeint sind Menschen, die sich kontrolliert ans Delirium herantasten. Achtsamer Drogenkonsum. Nicht für den Exzess, sondern den Erfolg. Aushalten nicht Ausflippen ist hier das Ziel oder in Friebes Worten: "Fröhlich debil ist ihr Zielgefühl, nichts ist zu wenig, zu viel ist zu viel, nimm bis du bist, wie du willst." Das wäre dann also die antirevolutionäre Nummer, sich Zudröhnen bis man smooth durch die Gegenwart gleitet. Sich selbst glitchen, wenn sich am Drumherum schon nichts ändern lässt. "Microdoser sind so dreckig und clean wie ein eingeschweißtes Hardcoremagazin."

Eigentlich hat Friebe ein Album über das Zurechtkommen gemacht, über Strategien des Durchwurstelns, die von Resignation bis Revolution reichen. Mal sind wir eben Hund, mal Messias. In Friebes Worten: "Es gibt die Scheiße, aber es läuft nicht nur auf die Scheiße hinaus." Das sei ihm wichtig. Es gebe diesen dunklen Hintergrund, von dem sich dann das Bunte und Hoffnungsvolle abhebe. "Aber man kann das natürlich auch anders hören und sagen: Okay, für mich ist eigentlich der dunkle Hintergrund der Vordergrund und das andere stülpt sich dann nach innen."