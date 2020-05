So schöpft Heinrich von Kalnein die Klangfülle des Saxophons aus

"Möbius Strip" hat Heinrich von Kalnein diese Doppel-CD genannt. Ein Möbiusband ist ein in sich verdrehtes Band, das nur eine Oberfläche besitzt. Diese Doppel-CD dagegen hat durchaus zwei verschiedene Seiten: einmal wild, ungezügelt und im Moment entstanden – das ist die "Into The Now" betitelte CD mit Improvisationen. Und einmal wohlgeordnet, mit Kompositonen, bei denen jeder Ton vorher festgelegt ist, das ist zweite CD mit dem Titel "Saxotonics – Music for Saxophone Quartett".

Eintauchen in die Klangwelt des Saxophons

Aber natürlich gibt es die eine Oberfläche, die diese so unterschiedlichen Produktionen verbindet, doch. Das Möbiusband dieser Produktion ist gewissermaßen der Klang des Saxophons, dieses mit Messing verkleideten Holzblasinstruments, das gefühlvoll hauchen, erschreckt kreischen oder stolz dahingockeln kann und oft genug direkt auf unserer Gefühlsklaviatur spielt. Das gelingt Heinrich von Kalnein und seinen Mitbläsern Jaka Arh am Sopransax, Jonathan Herrgesell am Altsax und Cristina Martinez am Tenorsax zum Beispiel dann, wenn sie einen traurigen Tango blasen.

Eigentlich sind es die vielen Klangmöglichkeiten des Saxophons, die uns Heinrich von Kalnein auf "Möbius Strip" präsentiert. Ein Ohrenschmaus für jeden Jazz- und Saxophon-Fan.

"Möbius Strip" ist bei Natango Music erschienen.