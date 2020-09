Neues Album von den Idles: Post Punk, der auf der Stelle tritt

Ja, wo ist sie nur geblieben, die nackte Wut, die unverblümte Power des Punk? Die pure Energie, die Straight-In-Your-Face-Attitüde, die viele Bands Ende der 70er Jahre, zu Beginn der 80er Jahre auszeichnete? Die Idles, ein Quintett aus Bristol, das in Rolling Stones-Besetzung antritt, also Sänger, zwei Gitarristen. Bass und Schlagzeug, haben bisher klar gemacht: Es gibt sie noch, die reine Spielwut, das Über-die-Bühne-weg, Musik, die nur eine Richtung kennt (und zwar voll in die Fresse).

"Brutalism" hieß das LP-Debut, das vor drei Jahren Fans und Kritik aufhorchen ließ. Es folgte "Joy As an Act of Resistance", der Album-Zweitling, auf der Sänger Joe Talbot über seine pflegebedürftige Mutter singt, um die er sich seit einem Schlaganfall kümmert, sowie seine tot zur Welt gekommene Tochter, die den Namen Agatha hätte tragen sollen.

Das dritte Album gilt als entscheidend

Es folgte ein Live-Album, für das die Idles standesgemäß ein Konzert im Pariser Rock-Club Bataclan mitschneiden ließen – aus dem Club, der 2015 von IS-Terroristen attackiert wurde. Bisher haben sie also nichts falsch gemacht, die Jungs aus Bristol. Jetzt steht Album Nummer drei an. Und das dritte Album gilt vielen Pop-Exegeten zufolge als das Entscheidende: Handelt es sich um eine Band mit ausreichenden Qualitäten oder hat man sein Pulver bereits verschossen?