Neues Album von Common: Die Schönheit des schwarzen Amerikas

Common alias Common Sense ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Der Sohn einer Lehrerin und eines Basketball-Profis aus Chicago hat seine Interessen in mehreren Bereichen verfolgt. Nach ersten Erfolgen als Rapkünstler und künstlerischer Partner aufgeschlossener Hiphop-Acts wie The Roots, J Dilla und Kanye West wirkte er als Schauspieler in Filmproduktionen wie American Gangster und John Wick mit. Er war als Modell und Lebensmittelhersteller tätig und hat mehrere Gedichtbände sowie ein Memoir veröffentlicht, was zu einer Einladung ins Weiße Haus führte, ausgesprochen von First Lady Michelle Obama.

Conscious Rap und Edutainment

Für sein neuestes Projekt hat sich der 48-Jährige wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert: Conscious Rap und Edutainment. Geholfen haben dabei Kollegen wie Jazzpianist Robert Glasper, Rapper Chuck D. von Public Enemy. Stars wie Stevie Wonder und Lenny Kravitz haben sich an Beautiful Revolution Part One beteiligt.

Äußerlich erinnert Common mit Glatze und Vollbart an Isaac Hayes, die Soul-Ikone aus dem Süden der USA. Inhaltlich beschäftigt sich Common mit der Geschichte der Afroamerikaner in den USA. Er lässt die Zeiten der Bürgerrechtsbewegung Revue passieren, zitiert gekonnt die sozialkritische Phase des Soul und des größten Künstlers dieser Gattung, nämlich Stevie Wonder. Der greift dann prompt zur Mundharmonika und steuert ein Solo bei, das der Meistermusiker nicht für jeden x-beliebigen tun würde.

Kein billiges bling-bling, sondern poetische Sprachbilder

Conscious Rap nennt Common seine Art, Hiphop zu zelebrieren, also kein billiges bling-bling, kein hohles Vorführen protziger Statussymbole oder Gangsta Rap, Herabwürdigung anderer durch besonders fiese Sprache, sondern konstruktiv sein, Blicke auf die Geschichte anbieten, das Leben in poetischen Sprachbildern fassen. Rap bedeutet bei Common nicht wie bei vielen anderen Reimartisten platte Vulgäritäten auszustellen, sondern eine Rede zu halten, Defizite offen benennen, ohne ausfällig zu werden, aufzuklären und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Klar, dass man ihm der Vorwurf gemacht wurde, ein Prestige-Künstler zu sein, ein Künstler, den sich Plattenfirmen leisten, um ihre Integrität unter Beweis zu stellen. Einen derartigen Status muss man sich erst einmal erarbeiten. Dagegen spricht auch, dass sich Common seit über 20 Jahren in der Oberliga hält. Das aktuelle Album unterstreicht also seine Ausnahmestellung.