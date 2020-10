Ihr könnt uns alle mal! In der Krise entdecken Madsen den Punk

Eigentlich war alles schon geplant. Für ein neues Album im Frühjahr 2020 waren die Demos bereits eingespielt und die Termine für die anschließende Deutschlandtournee gebucht. Dann kam der Lockdown: Die Konzerte wurden gecancelt, die Songs des neuen Albums erschienen Sänger Sebastian Madsen plötzlich eher unpassend für die veränderte Stimmungslage im Land. Stattdessen spukte Musik in seinem Kopf herum, die in seiner Jugend für ihn wichtig gewesen war: Punk! Das setzte einen ungeahnten Kreativitätsschub frei. In weniger als drei Wochen waren Songs für ein neues Album komponiert, getextet und eingespielt. Ein Corona-Song ist auch dabei: "Langsam gehn die Kneipen wieder auf / und damit nimmt das Unheil seinen Lauf / Hier drinnen hab ich alles was ich brauch / Ich glaub ich geh nie wieder raus // Draußen wird alles immer schlimmer / Ich bleib in meinem Zimmer / Quarantäne für immer."

Punk oder Gangster-Rap?

Bisher stand Madsen für oft etwas elegischen Indierock, gerne mal mit fetten Rockriffs, aber doch auch mit einem Hang zum Kitsch. Auf dem neuen Album "Na gut dann nicht" wird das ersetzt durch lärmigen Turborock, provokante politsche Texte und eine "Ihr könnt mich alle mal"-Haltung. Und noch was ist neu bei der Band: Ironie! Sogar Selbstironie, denn auf dem Album darf ein Freund der Band die musikalische Kehrtwende auch mal grundsätzlich in Frage stellen: "Leute, ist das euer fucking Ernst: ein Punk-Album? Habt ihr Euch mal die Top Ten der Spotify-Charts angekuckt? Ist da ein fucking Punksong drin? Nein! Das ist nur Gangster-Rap. Ihr müsst Gangster-Rap machen!!"